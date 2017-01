Citas para compra de pesos colombianos están llegando paulatinamente a usuarios

enero 20, 2017 - 12:09 pm

“Yo logré hacer mi registro, pero aún no me llega la cita al correo. Me indicaron que esperara hasta la tarde porque está demorando”, explicó Giovanna Graterol luego de visitar la oficina de Italcambio en Lago Mall para cumplir con el proceso de compra de pesos colombianos.

En tal sentido, Eleonor Blaza, adjunto a la vicepresidencia de la casa de cambio, explicó que la plataforma ha sido superada por la cantidad de visitas e invitó a la ciudadanía a mantener la calma puesto que con paciencia se está manejando el proceso.

“El sitio web ha recibido más visitas de las esperadas y por eso presenta caídas, pero k emisión de citas se está dando paulatinamente”, indicó.

Albert Acadia, un colombiano con residencia venezolana, mostró la foto tomada por su teléfono del mensaje “su registro ha sido exitoso” emitido por la página de Italcambio.

