Casas de cambio en Maracaibo continúan abarrotadas en su tercera semana de operaciones

enero 30, 2017 - 3:36 pm

Marabinos continúan abarrotando las casas de cambio en su tercera de semana de operaciones. Con cita o sin ella, decenas de ciudadanos aguardan a las afueras de estas agencias para lograr procesar su solicitud.

Dennis Galís, empleada de Italcambio, informó que diariamente el sistema genera 100 citas para llevar a cabo la compra de pesos; sin embargo, algunas de las citas pautadas para la semana pasada no pudieron ser atendidas, por lo que esta semana están asistiendo y son atendidos por orden de llegada.

“El viernes atendimos 250 personas, tratamos de mantener contenta a la clientela. Entendemos que algunas personas se molestan, pero hay que seguir la logística de la agencia. El proceso por persona es relativamente rápido, al entregar la carpeta y llenar los datos son entre 5 y 7 minutos, después pasan al punto electrónico para hacer el pago y de ahí a un último paso para finiquitar, cada gestión dura un máximo de 20 minutos”, comentó Galís.

La empleada explicó que el sistema refleja una tasa de cambio a 0.25, al sumar las comisiones y gastos administrativos, que son cobrados en divisas, se globaliza el cambio en 0.4. “La referencia de cambio es de 4 pesos por un 1 bolívar sin comisiones ni gastos adicionales por el trámite, pero al momento de tramitar la compra de pesos se les resta una comisión en divisas tanto aquí como en Colombia, por eso es que cuando la gente hace sus cálculos el cambio queda en 0.25, hay quienes incluso toman en cuenta el gasto del viaje y de los viáticos para en saber cuánto les queda la conversión”.

La empleada señaló que todos estos procedimientos son explicados a cada cliente a la hora de hacer la compra de la moneda colombiana, manifestó que una vez hecha la gestión deben esperar cinco días hábiles para que se genere un código en la casa cambiara del país neogranadino, una vez en sistema el cliente tiene 20 días para hacer el retiro en pesos.

A las afueras, algunos ciudadanos manifiestan inconformismo por la supuesta lentitud del sistema, algunos expresan estar asistiendo desde hace días sin tener éxito, otros aguardan con cita en mano esperando ser atendidos. “Yo armé la carpeta la semana pasada, mi cita es en la casa de cambio del aeropuerto de Maracaibo, pero como no me han atendido me vine a probar suerte aquí, ya me anoté en una lista”, dijo.

Entre los requisitos a cumplir están la cita de Italcambio, copia de la cédula de identidad, RIF, última declaración de impuestos sobre la renta y recibo de servicio público, a un máximo de 60 de días, a nombre del solicitante.

Fotos: William Ceballos

Noticia al Día