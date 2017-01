Casa Blanca confunde nombre de primera ministra británica con el de una actriz porno

enero 27, 2017 - 8:31 pm

La prensa británica hizo gala este viernes del famoso humor inglés después de que en una nota de prensa oficial de la Casa Blanca apareciera mal escrito el nombre de la primera ministra británica, Theresa May, quien hoy se reunió con Donald Trump.

“Esta tarde el presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra británica, Teresa May”, se leía en la nota, en la que el nombre de la mandataria aparecía dos veces sin “h”.

Lo curioso es que Teresa May (sin h), no solo existe, sino que es una exmodelo británica y protagonista de películas pornográficas cuya cuenta de Twitter @RealTeresaMay se parece mucho a la del presidente estadounidense, @realDonaldTrump.

The Independent incluso informó de que la “verdadera” (“real”, en inglés) Teresa May participó en varias películas pornográficas, una de ellas titulada “Whitehouse: The Sex Video” (Casa Blanca: el video sexual).

Theresa May es la primera mandataria extranjera que se reúna con Donald Trump tras su investidura. Los planes de May de relanzar la “relación especial” que une a los dos países han despertado cierto escepticismo en Reino Unido.

Esta no es la primera vez que Trump se ve envuelto en una confusión de identidades. Una mujer llamada Ivanka de la ciudad británica de Brighton disfrutó de un breve período de fama en Internet cuando el presidente la nombró accidentalmente en un Tweet en lugar de a su hija.

Agencias