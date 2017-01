Capriles: “Para que haya elecciones, depende de los venezolanos”

enero 27, 2017 - 10:55 am

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Randonsky, afirmó este viernes que el Gobierno nacional “no quiere” elecciones en el país.

“Los mecanismos electorales están secuestrados por el Gobierno, el revocatorio los puso en evidencia de que ellos no quieren elecciones. Para que haya elecciones, depende de los venezolanos”.

A través de una entrevista expresó que ellos (oposición) no volverán a entregarle el documento a Luis Emilio Rondón y que si vuelven a marchar lo harán de manera sorpresiva.

“Habrá que hacerlo de manera sorpresiva, hoy en Venezuela no hay más elecciones, no quieren más elecciones, se acabaron las elecciones”, dijo.

En cuanto al diálogo señaló que “si no hubo resultados no es por culpa de la oposición (…) Fue una pérdida de tiempo, no tuvo resultados (…) Es una señal de que hay una forma que se agotó y que eso obliga a reinventarse”.

Noticia al Día