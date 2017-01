Capriles: El diálogo no rindió frutos como consecuencia de un gobierno mentiroso

enero 16, 2017 - 12:43 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseguró que el proceso de diálogo entablado entre el Ejecutivo y oposición no rindió los frutos esperados “a consecuencia de un gobierno mentiroso”.

“El diálogo fue una estafa y un juego para el gobierno que no cumplió los compromisos, ellos creen que la gente es tonta”, señaló.

Agregó: “El diálogo tendrá frutos, cuando consideren lo que quiere el pueblo, nosotros siempre andamos en la calle con el pueblo”.

Capriles recordó que el próximo 23 de enero la oposición realizará una marcha en Caracas. “Será el inicio de una gran cruzada en nuestro país por el derecho a la constitución”.

Asimismo, hizo referencia a la presentación de la memoria y cuenta del Primer Mandatario Nacional. “El acto de ayer fue al margen de la Constitución, una persona sola no representa la posición de iglesia”.

Capriles consideró que los venezolanos “podremos resolver esta crisis a través del voto (…) El arma más poderosa que tenemos los demócratas es el voto, las elecciones son el camino para el cambio de gobierno, por ello la lucha no termina en un día, hay que luchar por la defensa de las elecciones (…) No hay cronograma electoral ni convocatoria a ningún proceso, eso no se va a dar solo, hay que luchar por rescatarlo”.

Afirmó que la Asamblea Nacional (AN) con la declaratoria de abandono de cargo del Presidente de la República abrió la puerta para unas elecciones generales.

