Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr pelearán el 6 de mayo en 164.5 libras

Casualmente los tuits que hace unos días parecían echar todo por la borda fueron los que motivaron a que se reanimaran los negociaciones entre Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. para firmar el acuerdo que los llevará a pelear, finalmente, el próximo 6 de mayo en un peso pactado de 164.5 libras con Las Vegas, Dallas o Los Angeles como posibles sedes.

Las negociaciones, que se intensificaron en los últimos meses, llegaron a un punto culminante en las últimas semanas, sobre todo después de que Julio César pudo marcar 167.9 libras para su pelea de regreso contra Dominik Britsch. Vaya momento, hace unos meses se dudaba si el hijo del gran JC Chávez volvería al ring una vez más y ahora se habla de la oportunidad de su vida con una bolsa millonaria sobre la mesa.

“Estamos listos para darle a la gente la pelea que quiere. Para mí esta es una pelea de orgullo, y la tomo por orgullo, es una de las peleas que más en serio vamos a tomar porque quiero dar una buena cátedra”, dijo Canelo en entrevista telefónica.

Con una cláusula de revancha estipulada en el contrato, la de mayo será la primera ocasión en la carrera de Canelo que supere la barrera de las 160 libras mientras que el Junior necesitará marcar menos de 165 libras por primera vez desde 2012, cuando combatió por última ocasión en la división de los pesos medios.

“La verdad no me importa que Julio vaya a pesar 180 libras o 200 libras, nada más me preocupa entrenar al ciento por ciento y llegar fuerte a la pelea”, destacó Canelo, quien garantizó que es el momento ideal para tomar el combate. “Los estilos se van a acoplar para dar una gran pelea y hasta ver un nocaut”, prometió.

La primera vez que se habló del choque entre el ahora bicampeón mundial Canelo Álvarez y el excampeón mundial Julio César Chávez Jr. fue en 2011, y aunque en algún momento se pensó que no se iban a enfrentar jamás, un repentino interés del equipo del tapatío en esta pelea desde el mes de octubre, dio avisos de que podría renacer el encontronazo, y las acciones de Chávez Jr. semanas después sustentaron aún más el proyecto.

Desde el punto de vista deportivo, pero sobre todo en el económico, esta pelea hace sentido. Canelo Álvarez se probará finalmente ante un peso mucho mayor que él y deberá demostrar que su técnica le permitirá lidiar con un hombre que evidentemente será más pesado que él.

“Cuando dos peleadores se tienen ganas de pelear, una pelea como esta no es tan difícil de hacer, pero obviamente había muchos detalles, obviamente gracias a Eric Gómez pudimos hacer la pelea, va a ser una pelea va a ser una pelea grande como Barrrea-Morales, dos mexicanos van a enfrentarse y vamos al mejor boxeador mexicano de nuestra era”, auguró Óscar de la Hoya, promotor de Canelo.

De la Hoya comentó que esperan grandes números en el sistema de pago por evento. Además, dijo que aún están por designar la sede. “La siguiente semana tengo reunión con Jerry Jones para llevar la pelea a Dallas, aunque las grandes peleas en la historia han sido en Las Vegas y vamos a hablar con el MGM, la T-Mobile Arena para la pelea, o incluso en Los Angeles, vamos a definirlo pronto”, explicó Óscar.

Para el Junior, el reto no sólo radicará en hacer el peso el día previo a la cartelera, sino que además deberá demostrar que está de vuelta y qué mejor que con la actual estrella del pugilismo profesional como es Canelo Álvarez. Las cosas han salido cada vez mejor al Junior en los últimos meses y una victoria en mayo lo pondrá en la cima, lugar que su padre ocupó durante años.

Esta pelea entre mexicanos, dos de los más populares en los últimos años tanto en México como en Estados Unidos, se plantea desde ya para romper todos los récords para una pelea entre mexicanos, llámese de asistencia y pago por evento, más los montos recaudados por esos motivos.

“Esta pelea se la dedico a México, voy a ganar, esta es la pelea que el boxeo necesita”, indicó Chávez Jr. “Esta será una guerra entre dos mexicanos, voy a hacer mi preparación para ganarle a Canelo. Canelo es un peleador que no tiene mucho pero le han llevado bien la carrera, pero en mayo se termina eso”, sentenció.

Con Canelo Álvarez como favorito en las líneas de apuestas iniciales, parece ser que hoy el tapatío, entrenado por Eddie y Chepo Reynoso, es quien pondrá todo en riesgo ante un Junior que de la mano de Freddie Roach, Rodolfo Chávez y Memo Heredia irá por la sorpresa y una nueva pelea ante Saúl que le permita sumar otros millones a su cuenta bancaria, claro, apartando del camino además al kazajo Gennady Golovkin. Canelo llegará al combate con marca de 48-1-1 y 34 nocauts, mientras que Chávez lo hará con 50-2-1 y 32 nocauts.

Es oficial mi próxima pelea será contra Chavez Jr el 6 de Mayo. Ahora si como me gusta, hablar arriba del ring y taparle la boca #TEAMCANELO pic.twitter.com/8gXiXVGwXb — Canelo Alvarez (@Canelo) 13 de enero de 2017

