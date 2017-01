Canciller paraguayo: Celac debe hacer un llamado a Venezuela a respetar Estado de Derecho y división de poderes

enero 24, 2017 - 6:12 pm

Paraguay no está de acuerdo con que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se pronuncie a favor del diálogo en Venezuela a menos que el Gobierno de Nicolás Maduro demuestre su “compromiso democrático”.

“Nosotros hemos señalado nuestras reservas porque creemos que la Celac también tiene que hacer un llamado a Venezuela a respetar el Estado de Derecho y a respetar lo que implica la división de poderes en un sistema democrático”, afirmó en declaraciones a Efe el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en la V cumbre de la Celac que comenzó hoy en República Dominicana.

Según confirmaron varias fuentes diplomáticas a Efe, Venezuela presentó una propuesta para que los documentos de la cumbre recojan un apoyo al proceso de diálogo en ese país, aunque la solicitud no ha alcanzado ningún consenso y los cancilleres latinoamericanos se mantienen aún debatiendo sobre eso.

La declaración, añadió el canciller paraguayo, “tiene que tener un balance” y el gobierno de Nicolás Maduro “tiene que demostrar su compromiso democrático”.

“Paraguay ha expresado en varias ocasiones que no se ha tenido la debido consideración con los miembros de Unasur porque ni el secretario general ni los tres expresidentes han informado de lo que ellos están haciendo en nombre nuestro. Yo no puedo avalar algo si no conozco lo que están haciendo en mi nombre”, denunció Loizaga.

EFE