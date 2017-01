Camerún se encamina a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

enero 18, 2017 - 9:39 pm

Camerún, uno de los favoritos, quedó como líder en solitario del grupo A de la Copa de África (CAN-2017) tras ganar 2-1 a Guinea-Bisáu este miércoles en la segunda jornada, en la que los anfitriones gaboneses, entrenados por el español José Antonio Camacho se complicaron con un 1-1 ante Burkina Faso.

En la clasificación antes de la tercera y última jornada, Camerún domina con 4 puntos, seguido de Gabón y Burkina Faso, ambos con 2 puntos, mientras que cierra Guinea Bisáu con 1.

En el estadio de la Amistad de Libreville, Guinea Bisáu quiso demostrar desde el principio que su sorpresa de la primera jornada (1-1 ante los anfitriones) no había sido una casualidad y se adelantó en el 13 por medio de Piqueti.

Los ‘Leones Indomables’ se vieron obligados a nadar contracorriente a partir de ahí y tuvieron que esforzarse mucho para poder dar la vuelta a la situación en la segunda mitad, con las dianas de Sebastien Siani (61) y Michael Ngadeu-Ngadjui (78).

Cuando todavía ganaban 1 a 0, los guineanos tuvieron cerca poner distancias en el marcados, con un globo de Frédéric Mendy salvado por Ngadeu. Luego llegó la reacción camerunesa, que apagó el incendio.

“En la primera parte no éramos dignos de llamarnos Leones Indomables, éramos leones domables. Nunca vi un equipo tan débil. No teníamos nada, ni rabia, ni combatividad, ni juego colectivo. Espero que en los próximos partidos no demos la imagen de esa primera parte”, afirmó el técnico belga de los cameruneses, Hugo Broos, en tono muy crítico.

Lemina no va más

En el primer partido del día, el Gabón de Camacho y Burkina Faso empataron 1-1.

La estrella gabonesa, Pierre-Emerick Aubameyang, marcó el tanto de los suyos, como hiciera en el primer partido, pero no fue suficiente para lograr una victoria que era muy importante para las aspiraciones del equipo de superar la fase de grupos.

Aubameyang marcó en el minuto 38 de penal. Consiguió así neutralizar la ventaja previa de Burkina Faso, conseguida por un gol de Prejuce Nakoulma en el 23.

En la segunda parte, Gabón lo intentó con más voluntad que acierto, para desesperación de los 35.000 hinchas que se reunieron en el estadio de la Amistad de Libreville.

Denis Bouanga fue en la recta final el símbolo de un Gabón combativo pero sin puntería, con un rechace sin acierto tras un remate de cabeza de Aubameyang y un centro que no encontró destinatario.

Gabón anunció después del partido las bajas por lesión para el resto del torneo de Johan Obiang y, sobre todo, de Mario Lemina, una de sus figuras y que fue suplente en esta ocasión por su lesión de espalda.

“Cometimos un error y ellos marcaron. Hemos tenido que reponernos a eso. Habríamos podido ganar, ellos habrían podido ganar”, admitió Camacho.

En la última jornada, el domingo, Camerún y Gabón se enfrentarán en un ‘derbi’ especialmente tenso. Burkina Faso y Guinea Bisáu se medirán por su parte en busca de los cuartos de final.

Este jueves se jugará la segunda jornada del grupo B de la Copa de África, con los partidos Argelia-Túnez y Senegal-Zimbabue.

AFP