Cabello: “Nicolás Maduro sigue siendo presidente de la República”

enero 18, 2017 - 10:26 pm

El 20 entrega Obama y Maduro sigue como Jefe de Estado, resaltó

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, durante programa Con El Mazo Dando reiteró que Nicolás Maduro, no renunciará, no ha abandonado su cargo y por lo tanto continúa siendo el presidente de la República.

“Nicolás no ha renunciado, no va enuncias, no ha abandonado el cargo y no lo va a abandonar”, afirmó el dirigente de la tolda roja.

“El 20 entrega Obama y maduro sigue como presidente”, agregó.

Asimismo, dijo que los revolucionarios no se rendirán y que por cada uno de ellos que lo haga, miles se levantarán.

“No sé qué pasará con esa asamblea, sigan peleando que nosotros seguiremos felices por aquí”, concluyó.

Noticia al Día