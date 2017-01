Cabello exhorta a denunciar irregularidades en la administración pública

enero 25, 2017 - 10:43 pm

En la transmisión de su programa ‘Con el Mazo Dando’, Diosdado Cabello, pidió al pueblo elevar las denuncias de todas las irregularidades en la administración pública “para ver si las cosas comienzan a andar. Para ver si vamos o no a construir el socialismo, porque la corrupción es enemiga del socialismo”.

En ese sentido, indicó que ha leído varias quejas acerca del cobro de comisiones o vacunas por la entrega de pasaportes en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

“La semana pasada dije que habíamos detenido a una persona por Bolívar vendiendo carros a nombre de Diosdado Cabello, el gobierno no tiene intermediarios para eso, y usted compañero, no sea bolsa, no caiga en eso, ¿a estas alturas? Denuncie al que lo esté haciendo. Aprovecho eso, porque he estado leyendo mucho que para le entreguen un pasaporte a una persona hay que pagar un realero, hay que pagar una cuota. A cada rato hay denuncias de eso, bueno yo me ofrezco para recibir la denuncia pero tráigala con nombre y apellido, denuncia al que esté cobrando por ese tipo de trámites”, exhortó.

Del mismo modo pidió no guardar silencio ante estas injusticias: “¿Hasta cuándo es eso?, no puede ser que aquí haya aprovechadores de las cosas que son para todo el pueblo y que debe ser un servicio prestado, ¿Cómo es posible que todavía haya funcionarios cobrando comisiones por un contrato? ¡Denúncielo con nombre y apellido!”.

conelmazodando.com.ve