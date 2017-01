Cabello cuestiona críticas de la oposición por rendición de cuentas de Maduro ante el TSJ

enero 16, 2017 - 12:16 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, rechazó las críticas que la derecha en la Asamblea Nacional (AN) ha levantado por la presentación de la Memoria y Cuent 2016 del presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“La locura de la derecha en la AN, declaran abandono del cargo por el Presidente y ahora chillan porque no fue a la AN a su mensaje anual”, escribió este lunes el dirigente político en su cuenta en Twitter.

Maduro presentó ayer luego de que el máximo tribunal así lo ordenara ante el desacato que mantiene el parlamento por incumplimiento de sus sentencias.

