Cabello: A Gilber Caro le encontraron fusiles y la oposición todavía lo defiende

enero 25, 2017 - 9:47 pm

Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando número 142, hizo referencia al ataque de la derecha contra la ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, María Iris Varela, a raíz de la detención del diputado suplente Gilber Caro.

En ese sentido, indicó que personajes como David Smolansky y páginas como Dolar Today señalaron que Caro está secuestrado y que la ministra tiene un ensañamiento en su contra, a lo que Varela respondió en un tuit, que “independientemente de sus crímenes el trato es digno”.

“Iris no tiene nada que ver con eso vale. Aquí están las fotos de que lo está atendiendo un medico y todo eso. Le encontraron fusiles, le encontraron explosivos C4 y ellos todavía lo defienden, bueno defiendan a su terrorista, nosotros estamos obligados a defender a toda Venezuela” , afirmó.

Asimismo, indicó que el Gobierno Bolivariano tiene la obligación de defender a todos los venezolanos, “chavistas y no chavistas porque cuando usted pone una bomba en algún sitio y eso explota, Dios nos cuide a todos, eso no discrimina entre chavistas y opositores (…) No discrimina entre adultos y niños, ni entre gordos y flacos, ni entre blancos y negros”.

