Brujo en San Francisco violó a quinceañera prometiéndole que le sacaría el espíritu que la poseía

enero 11, 2017 - 5:58 pm

Una tarde de terror vivió una adolescente de 15 años en San Francisco, luego de ser ultrajada y violada por un hombre que se hizo pasar por un “brujo” que bajo engaño le prometió quitarle la rebeldía que tenía, pues aseguraba que era poseída por un espíritu maligno.

Esta historia que conmociona a la colectividad se registró en una vivienda del sector 14 con avenida 49 de la urbanización La Popular, cuando Deila Moraima Castillo, de 48 años, madre de la jovencita, contactó a Rixio José Urdaneta García, de 42.

La madre de la menor se comunicó con “El Brujo Violador” porque veía en la adolescente a una joven rebelde, contestona, gritona y peleona. Fue por ello que decidió llamarlo, para hacerle una sesión de consulta y asegurarse que todo estaba bien.

Sin embargo este sujeto, a quien presuntamente se le atribuyen otros casos de violación y ultraje, se aprovechó de la ocasión para abusar de la pequeña, según comentaron funcionarios adscritos al Diep de Polisur, que realizaron la detención.

El hecho

La jovencita declaró que este sujeto llegó a su casa, y se reunió con ella, su madre y su hermana mayor en una de las habitaciones. Allí “El Brujo Violador” comenzó a fumarse un tabaco y a “embocar” a sus espíritus para averiguar que tenía la jovencita.

Al cabo de los minutos el violador le comentó a la señora Deila que la menor tenía un espíritu maligno que la asechaba, que no la dejaba tranquila y que no la dejaría hasta hacerle un “trabajo espiritual”.

Basado en esto “El Brujo Violador” le aseguró a Deila que él podía despejarle los caminos y eliminar ese espíritu, pero que había un precio que pagar: estar sexualmente con la jovencita.

La madre de la menor, creyente en este tipo de “espíritus malignos” accedió a las peticiones de “El Brujo Violador”, y dejó sola a la adolescente en la habitación con este sujeto.

En principio la jovencita había sido embaucada con las palabras de este hombre, pero cuando reaccionó desistió de la idea de estar sexualmente con este tipo porque no le gustaba. Le pidió que la dejara tranquila, pero en vez de eso le dijo “bésame y verás que todo será bonito”.

La adolescente se resistió, pero “El Brujo Violador” la obligó a mantener relaciones sexuales, y tras satisfacerse le dijo que si lo denunciaba el espíritu regresaría a ella y que todo sería peor.

Sin embargo la jovencita no le creyó y trató de salir de su casa a buscar ayuda con los vecinos y la policía, pero su madre se lo impidió, le dijo que ella no podía salir y que tenía que aceptar lo que había pasado, porque ya el espíritu la había dejado y no quería que la molestara nuevamente.

La denuncia

Fue la mañana de este miércoles cuando efectivos del Diep de Polisur recibieron la denuncia por parte de la jovencita. La menor acudió a la sede de ese despacho, ubicado en el sector La Portuaria, luego que le dijera a la madre que iba al liceo.

Tras conocerse de la información, funcionarios de este organismo acudieron a la mencionada dirección, pero a la vivienda número 5, y detuvieron a “El Brujo Violador”, quien alegó al momento de su captura que “todo lo hice por su bien”.

Ambos se encuentran en la sede de este organismo y se espera que este jueves sean presentados ante el Ministerio Público.

Angel Romero

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día