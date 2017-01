Ben Affleck dice que abandonará la nueva película de Batman si no encuentra un buen guion

enero 2, 2017 - 7:11 am

El último rostro en dar vida al hombre murciélago, Ben Affleck, ha vuelto a levantar nuevas dudas sobre la incierta nueva película de Batman en solitario. Tras varias y contradictorias declaraciones sobre su desarrollo, el cineasta asegura que aún no hay guión y que no seguirá adelante con el proyecto si no encuentra algo realmente bueno que contar.

“No hay nada concreto y no hay guion. Si no encuentro algo que me parezca grandioso, no voy a hacer la película”, ha dicho Affleck, en principio director, guionista y protagonista de la futura película de Batman pensada para integrarse en el nuevo universo cinematográfico de DC Comics.

Estas declaraciones a The Guardian no son las primeras de este tipo que hace Ben Affleck. No hace mucho ya dijo que estaba trabajando en el guion, pero que aún quedaba mucho trabajo por delate. También dijo que tiene que ser algo diferente. “No me puedo conformar con algo divertido y ver qué pasa”, aseguró.

El actor y director podría convertirse en un quebradero de cabeza para Warner también por la cuestión de tiempos. Mientras que el estudio quiere comenzar el rodaje en septiembre de este año y estrenar la película en 2018, Affleck dice que hay que tomarse las cosas con calma para hacerlas bien. “Creo que tener el guion correcto es el primer paso. No considero que haya que apurarse para llegar a una fecha establecida”, dijo hace poco.

Todas estas declaraciones de Affleck parece que buscan diferenciar al nuevo Batman de las últimas producciones del universo DC – Batman v Superman: El amanecer de la Justicia y Escuadrón suicida—, muy lastradas por la crítica y las comparaciones con el exitoso universo Marvel.

