Belinda y Criss Angel presumen su amor en redes

enero 6, 2017 - 6:08 pm

El mago Criss Angel volvió a dedicar un mensaje de amor a su novia, la cantante mexicana Belinda, en sus redes sociales. Ambos intercambiaron textos románticos a través de su cuenta de Twitter para recibir el Año Nuevo.

Belinda dijo que Angel fue de las cosas más bonitas que le pasaron. Criss Angel, por su parte, publicó un texto en el que dice: “Soy nada sin ti @belindapop mi amor”.

Para acompañar el mensaje compartió una foto de ambos en la que aparecen con los ojos cerrados juntando sus frentes.

Belinda y Angel se conocieron en julio del año pasado, cuando ella acudió a su show en Las Vegas. Poco después iniciaron un romance del que, en un principio, evitaron hablar. Sin embargo, las muestras de amor fueron cada vez más evidentes e incluso se les vio paseando a bordo de un yate.

El 2 de enero pasado, Belinda publicó un mensaje en el que agradecía no solo haber conocido al mago, sino las enseñanzas que este le ha proporcionado durante el noviazgo: “Criss Angel me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas. Happy new year @CrissAngel mi amor!”, escribió en su cuenta de Twitter la cantante.

En noviembre pasado, el romance entre ambos fue confirmado también a través de un mensaje de Angel: “Mi amor”, escribió el mago junto a una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece al lado de la intérprete mexicana.

Aunque al principio se dijo que Angel estaba aún casado mientras era novio de Belinda, él mismo lo negó: “Para todos los que inventan historias, ¡no estoy casado! Es increíble como dicen mentiras de @belindapop”.

Agencias