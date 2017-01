Bayern Múnich cede al defensa Badstuber al Schalke

enero 10, 2017 - 2:18 pm

El defensa internacional alemán Holger Badstuber jugará lo que resta de temporada en el Schalke 04 cedido por el Bayern Múnich, informó este martes el campeón de la Bundesliga, que se encuentra en Catar aprovechando la pausa invernal en Alemania.

“Holger Badstuber (27 años) se marcha cedido, con efecto inmediato y hasta final de temporada, al FC Schalke 04. Así lo acordaron Holger Badstuber con su representante, el Bayern de Múnich y el FC Schalke 04”, informó el Bayern en un comunicado.

Badstuber era uno de los jugadores más prometedores del fútbol alemán, pero desde hace cuatro años ha sufrido varias lesiones graves, sobre todo de rodilla y desde octubre solo ha podido jugar 28 minutos en el campeonato alemán.

“Holger es un jugador valioso. Ha estado lesionado con frecuencia, pero ahora se encuentra en plena forma y quisiera tener más minutos. Por ello nos ha pedido poder marcharse cedido al Schalke 04. Hemos atendido a su petición. Esperamos que Holger cuente con más minutos en los próximos meses y le deseamos nada más que lo mejor”, declaró el presidente del Bayern Karl Heinz Rummenigge.

El jugador agradeció la disposición del club a dejarle marchar en busca de minutos de juego. “Espero ganar en el Schalke la experiencia de juego que necesito y estoy deseando llegar a Gelsenkirchen”, declaró.

Confirmed: @Badstuber will join #S04 on loan from @FCBayernEN, subject to a medical! More to follow… pic.twitter.com/O9RbVAXJUk

— FC Schalke 04 (@s04_en) 10 de enero de 2017