Banca colombiana cobra 89 mil pesos por operaciones de transferencias de Italcambio

enero 27, 2017 - 3:39 pm

El cobró de pesos colombianos a través de Italcambio aumenta sus operaciones mediante transferencia bancarias a pesar de los pagos administrativos y las comisiones deducibles del monto de compra.

Más de uno ha optado por transferir su solicitud a cuentas personales en bancos colombianos, a pesar de los 89 mil pesos por gastos operativos que cobra el banco y las explicaciones sobre la procedencia de ese dinero.

“La transferencia por la compra de pesos a Italcambio no es tan fácil. Yo tengo mi cuenta en Bancolombia y tuve primero que habilitar la opción a través de internet y notificarle al banco el deposito que recibiré para que no me retengan ese dinero”, explicó Sergio Aguas, un joven con doble nacionalidad que cumplió con su proceso con la casa de cambio en Venezuela.

En promedio son 28 dólares, aseguró el muchacho, la taza varía de acuerdo al cambio del día, sin embargo, “es un método más seguro y confiable porque me permite usar ese dinero en cualquier momento sin caer en las restricciones de los 5 días hábiles”, consideró.

Los bancos en Colombia también se han visto involucrados con la medida implementada por el Gobierno venezolano.

“Hay que justificar de dónde y para qué es esa plata que está depositando Italcambio, porque allá se preguntan si eso puede ser producto del narcotráfico o el lavado de dinero”, aseveró.

Para el cobro en efectivo, las casas de cambio en Colombia comisionan un monto que asciende a los 186 mil pesos, según explican venezolanos que ya han cobrado sus pesos en Cúcuta.

Andrés Boscán

Fotos: José López

Noticia al Día