Azul Positivo busca ayuda para desarrollar campaña de prevención de VIH en el municipio Padilla

enero 10, 2017 - 1:57 pm

La organización social Acción Zuliana por la Vida, también conocida como Azul Positivo, a lo largo de sus casi trece años de trayectoria ininterrumpida se ha destacado por el trabajo comunitario para la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual en 60 pueblos y ciudades del estado Zulia, según explica el director general de esta ONG, Johan León Reyes.

Sin embargo, y pese a este destacado trabajo que les llevó a abordar sólo durante el año 2016 a 11.528 personas en talleres, charlas, consejerías y abordajes comunitarios en varios municipios de la entidad zuliana, León destacó que para 2017 no cuentan con ningún financiamiento para continuar esta labor: “El Ministerio de Salud no hizo convocatoria para proyectos este año, algunas agencias internacionales que nos han apoyado afirmaron no contar con recursos para el tema el VIH y en varias empresas que hemos hecho propuestas también nos dicen no contar con recursos para este tipo de contribución a la sociedad”.

León hace hincapié en que el tema del VIH está rodeado de mucho estigma y discriminación “y muchos creen que quienes viven con esa condición es porque se lo buscaron o se lo merecen”, mientras tanto, la epidemia tiene un repunte preocupante en todo el estado Zulia, con un acento en la subregión guajira, incluyendo el municipio insular Padilla.

En este sentido, Azul Positivo ha apelado a la solidaridad social para que “con diferentes aportes, por muy pequeños que crean que sean, poder llevar el mensaje de prevención a esta zona del estado Zulia”. Johan León afirma que tienen un proyecto comunitario para las islas que integran el municipio Almirante Padilla, el cual incluye sesiones educativas en las escuelas, jornadas comunitarias casa por casa en los poblados y capacitación del personal de salud asignado en ese municipio

Según explica el activista, las pocas jornadas que se han llevado a la zona buscan sólo la distribución de condones a los turistas que disfrutan las playas del municipio, no obstante “nosotros queremos capacitar y educar a la población para que esté informada sobre este tema y genere una respuesta comunitaria efectiva para revertir el curso de la epidemia”.

¡AYÚDANOS CON TU APORTE SOLIDARIO!

CUENTA CORRIENTE DEL BANCO MERCANTIL N° 0105072276-1722023171

A NOMBRE DE ACCIÓN ZULIANA POR LA VIDA / RIF: J-315591030

Nota de prensa

Noticia al Día