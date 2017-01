Avanzada Progresista: Aprobación de abandono del cargo del presidente es lo más parecido a una oferta engañosa

enero 9, 2017 - 9:42 pm

Luis Romero, secretario general de Avanzada Progresista, señaló que la declaratoria del abandono del cargo es inconsistente desde el punto de vista jurídico y poco eficaz, desde el punto de vista político, porque va a generar unas expectativa que van a terminar en una frustración, y señaló que le lamentaba mucho decir eso, pues es lo más parecido a una oferta engañosa.

“Lo que ocurrió en la Asamblea fue como un performance en donde los que estaban pidiendo la declaratoria del abandono del cargo saben y están conscientes de que eso no tiene ninguna posibilidad, en donde el ciudadano sabe que eso no tiene ninguna viabilidad, pues está seguro que aquí no habrá elecciones en un mes… y el gobierno se muere de la risa viendo una situación que no tiene ni pies ni cabeza”, aseveró.

De esta manera, justificó que los diputados de la tolda que representa no votaron a favor de la medida. ”Consideramos que lo más conveniente era la abstención y así lo votamos, somos un partido de oposición con posición, y por eso decimos las cosas en las que creemos y las que pensamos“, destacó.

Romero aseguró que ya en su tolda política están acostumbrados a ser blanco de señalamientos por parte de los sectores más radicales del país, pero que “asumen las consecuencias de las decisiones tomadas”.

Noticia al Día/Unión Radio