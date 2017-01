Aún no hay rastros del hombre con esquizofrenia que desapareció en Las Lomas hace 5 meses

enero 6, 2017 - 8:11 pm

La Familia Trujillo López, busca por todos lados a su pariente, Dennis José Trujillo López, de 40 años, quien sufre una disfunción cerebral, diagnosticada como esquizofrenia, luego de que saliera de su casa el pasado martes 9 de agosto sin regreso a su hogar.

Ya han pasado cinco meses de su edsaparición y su familia aún no ha recibido noticias de él. En aquella ocasión su hermana Janeth Trujillo, contó a NAD que Dennis salió a las 11.00 de la mañana sin decir a dónde. Acotó que desde hace unos meses no se tomaba su tratamiento médico por no conseguirlo en las farmacias de Maracaibo, por lo que “muchas veces” se comporta agresivamente.

Reside en la urbanización Las Lomas, avenida 708, corredor Amparo, casa número 708-10 al lado de la panadería Punta de Mata.

Dennis es un hombre de piel morena, 1.70 metros de alto, contextura delgada. Cabe resaltar que sus parientes indicaron que la foto es de hace varios años, actualmente posee abundante barba y cabellera, castaño oscuro, con canas.

La últimas vez visto por su familia vestía un suéter de color negro manga larga, pantalón tipo bermuda de cuadros azules y grises, y ‘cholas’ tipo Cross, color marrón.

Para cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunicarse con su hermana, Janeth Trujillo López, a los teléfonos (0261)-718-4964/ (0261)-615-9045.

Noticia al Día