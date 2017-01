Aubameyang no vistió de etiqueta en la gala del Balón de Oro africano por culpa de una aerolínea

enero 7, 2017 - 8:34 am

Pierre-Emerick Aubameyang asistió ayer a la gala de entrega del Balón de Oro africano con un look inapropiado para la solemnidad de la ceremonia. En un entorno donde abundaron los esmóquines y las pajaritas, el delantero del Borussia Dortmund desentonó vistiendo una camiseta de Ferrari, un pantalón de chándal y una gorra de beisbol.

El inusual vestuario no fue elegido voluntariamente por el gabonés, sino forzado por las circunstancias. A Aubameyang le perdieron las maletas en el vuelo que le llevaba a Abuya y llegó al Hotel Hilton de la capital de Nigeria apenas una hora antes del evento, sin tiempo para buscar una opción alternativa.

La propia confederación africana (CAF) explicó la situación y disculpó al jugador, que en su propia cuenta de Instagram informó del infortunio: “¡¡Ese momento en que llegas a la ceremonia de Jugador Africano del Año y te han perdido el equipaje!! Así que así es como vestiremos esta noche. Gracias Lufthansa”, escribió Aubameyang, que quedó segundo en las votaciones tras el argelino del Leicester, Riyad Mahrez.

Current African Player of the year, Pierre Emerick Aubameyang is in the building! #GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/Gvl47Qb8nz

— Glo (@GloWorld) 5 de enero de 2017