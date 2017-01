Así se divierte Salomón Rondón después del entrenamiento del West Bromwich

enero 6, 2017 - 8:24 pm

Entretenerse con el esférico junto con sus compañeros dentro del gimnasio fue la actividad que realizó el delantero venezolano Salomón Rondón, luego de entrenar.

El delantero del West Bromwich Albion publicó un video en el que hace varios malabares con el balón, bajo el tema “Cheap Thrills” de la australiana Sia como fondo musical.

Rondón, de 27 años de edad, acumula siete goles en 20 partidos disputados en la presente campaña de la Premier League de Inglaterra.

El West Bromwich enfrentará este sábado al Derby County en el estadio The Hawthorns, por la tercera ronda de la FA Cup.

Un poco de diversión después del entrenamiento de hoy.

⚽

A little bit of fun after training today. #WBA pic.twitter.com/fFYpzJhVuq

— Salomón Rondón (@salorondon23) 6 de enero de 2017