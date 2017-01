Así reaccionó Alicia Machado ante la toma de posesión de Donald Trump

enero 20, 2017 - 10:24 pm

Alicia Machado se mostró satisfecha de haber denunciado públicamente a Donald Trump, quien hoy se convirtió en el presidente número 45 de EE.UU., y aseguró que no hay drama ni se siente derrotada.

La ex Miss Universo convertida en actriz, que apoyó la campaña de la demócrata Hillary Clinton, publicó en las últimas horas un mensaje en Instagram en el que se refiere al día de toma de posesión de Trump como una fecha en la que no pasará “nada”.

Sin mencionar al magnate devenido en mandatario, Machado dijo que se siente “realizada de haber podido participar de un momento histórico para este gran país”.

Aseguró que ha dejado “un granito de arena en la enorme travesía que aún nos falta a las mujeres para lograr la igualdad, el respeto a nuestros derechos y el fin de la violencia de género”.

Durante la campaña, Machado denunció maltrato por parte de Trump cuando ella fue Miss Universo y él era el dueño del concurso de belleza.

La venezolana, que se hizo ciudadana durante la campaña, se convirtió en inesperada protagonista de la contienda electoral después de que Clinton hiciera público lo sucedido entre Trump y Machado en un debate presidencial.

Las quejas de la ex Miss Universo, que cuestionó que Trump la “ridiculizara” como la “Miss Universo gorda”, se sumaron a las denuncias de unas ocho mujeres que aseguraron haber sido víctimas de abusos y toqueteos por parte de Trump luego de divulgarse un video en el que el ahora presidente alardeaba de abusar de las mujeres.

Trump también la apodó como “Miss sirvienta” y la invitó a perder peso, presión que hizo que la venezolana sufriese depresión, bulimia y anorexia.

“No existe ni drama ni derrota, existe la satisfacción de haber hecho lo que mi corazón sentía que era lo correcto. Este es un país de libertades y seguirá siendo así”, expresó Machado en las redes sociales.

Aseguró que se siente “en paz” y feliz por haber luchado por las mujeres, entre ellas su hija, y dijo que aunque no era una mujer de política sí era una luchadora por sus ideales.

“Estoy en mi mejor momento, repleta de la felicidad que me genera la verdad. La historia no se borra. La experiencia política que tuve me ha dado una visión de la vida y de mi propia vida muy distinta, para bien y de la de mis seres queridos”, agregó.

