Arangol se estrena en Miami

enero 12, 2017 - 9:21 pm

Venezuela ha sido tradicionalmente un país beisbolero y como prueba de ello están cada uno de los 358 peloteros que han entrado y hecho carrera en las Grandes Ligas desde 1939.

Sin embargo, el fútbol se ha abierto espacio en la fanaticada durante la última década y una de las razones de este incremento de popularidad tiene nombre y apellido: Juan Arango.

Arango, un centrocampista nacido en Maracay, en el centro de Venezuela, es considerado el futbolista venezolano más importante de la historia reciente y el mayor exponente del fútbol nacional.

En homenaje a su trayectoria, la vida personal y profesional de Arango ha sido plasmada en un documental de 90 minutos, titulado “Arangol”, que se estrenó en Venezuela a principios del mes pasado y será proyectado este jueves 12 en las salas de cine de Miami.

“Juan es el reflejo de la Venezuela en la que yo creo, que lucha y trabaja dando todo para superarse cada día. Rompió el paradigma de que en nuestro país no se juega al fútbol”, declaró el director del documental, Emil Zabala.

El largometraje muestra la trayectoria del futbolista, famoso por sus tiros libres, desde que se inició en 1996 en el club venezolano Nueva Cádiz ahora desaparecido hasta 2016, cuando jugaba para el Cosmos de Nueva York.

También jugó para los clubes Monterrey, Pachuca, Puebla, Mallorca, Borussia Mönchengladbach y Club Tijuana. Arango formó parte importante de la selección nacional de fútbol desde 1999 hasta que se retiró de esta misma selección en septiembre del 2015.

A finales del 2016, se hizo oficial su fichaje temporal en el club venezolano Zulia FC.

Zabala reconoció que tuvo la intención de hacer el documental hace seis años y transmitió entonces su deseo al futbolista, que “lo pensó bastante” y se negó en principio.

Para el deportista, aceptar que hiciera una película de su vida no fue fácil. “Pensé mucho si aceptaba […] pero al final me convencieron y me siento muy contento con el resultado”, expresó Arango.

“Aquí hay millones de Juan Arango dando el ciento por ciento cada día”, explicó el director Zabala en diciembre durante el estreno en Venezuela.

“El mensaje de la película es claro: con esfuerzo, dedicación y constancia todo se puede lograr”, afirmó el excapitán vinotinto.

El estrena del documental “Arangol” es este jueves en el Cinébistro, ubicado en el Dolphin Mall, en la ciudad de Doral. Hay tres funciones: a las 7 p.m., 9 p.m. y a las 11 p.m.

