AN aprueba acuerdo en rechazo a comunicado injerencista de la Cancillería de Rusia sobre situación política en Venezuela

enero 26, 2017 - 12:10 pm

Este jueves la Asamblea Nacional (AN), se trasladó hasta el sector Mesuca de Petare para desarrollar una nueva sesión del parlamento.

Como primer punto en el orden del día estaba la discusión de una acuerdo en rechazo a comunicado injerencista de la Cancillería de Rusia sobre situación política en Venezuela, el cual por unanimidad fue aprobado.

El diputado Eudoro González, tomó la palabra y aseguró que la finalidad de este acuerdo “es reivindicar el carácter institucional de esta AN ante el mundo”.

Agregó también: “Le recordamos al Gobierno de la Federación Rusa que es el Gobierno quien incumple lo acordado en diciembre”.

Igualmente, Williams Dávila, comentó que la situación en el país “es candente, pero porque el Gobierno no satisface las necesidades del pueblo (…) ¿Cuál es el equilibrio político que reclama Rusia si no se respeta la autonomía de esta AN?”.

Acotó que rechazan dicho comunicado pues viola los principios fundamentales de la Organización de las Nacional Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

El primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, tomó su derecho de palabra y destacó que existe una diferencia entre injerencismo y defensa de los principios fundamentales de defensa de los Derechos Humanos.

“La AN no es enemiga de Rusia o de su pueblo. No reconoceremos ninguna deuda con ningún país sin que pase por este parlamento”, refirió.

Más temprano, al inicio de esta asamblea el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, aseguró que en Petare “la propiedad es fundamental, es un orgullo que se discuta el día de hoy la ley de Barrios”.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Julio Borges, afirmó: “la Ley de Barrios le dará a 3 millones de familias la propiedad de su vivienda”.

Asimismo, la diputada Marisol Eulate, agregó como punto importante la solicitud para que se instale una Comisión Mixta y asigne responsabilidades de los hechos en Vargas.

Vale recordar que el pasado martes el puente Guanape II colapsó incomunicando al estado Vargas.

Igualmente, la diputada compartió información relativa a la situación precaria de los servicios en esta entidad

De acuerdo al orden del día se encuentra el debate en primera discusión de la Ley de Barrios, así como elaborar un acuerdo en rechazo al comunicado injerencista de la Cancillería de Rusia sobre la situación política venezolana.

Noticia al Día