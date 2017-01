Alma, ‘la pequeña Mozart’ que compone ópera con tan sólo 11 años de edad

Este alarde de precocidad parece haberlo heredado la joven británica Alma Deutscher, que a sus 11 años de edad, y algo más de dos siglos después de la muerte de Mozart, acaba de estrenar en Viena su primera ópera.

Alma empezó a tocar el piano a la edad de dos años y el violín a los tres. Un año más tarde comenzó a escribir una ópera sobre un pirata llamado Don Alonzo. A los seis años compuso su primera sonata para piano, y tan sólo un año después una ópera corta llamada The Sweeper of Dreams (El barrendero de sueños) y varias composiciones para violín, piano y conjuntos de cámara. A los nueve escribiría un concierto para violín y orquestra, que estrenaría en 2015, año en el que también presentaría su primera obra sinfónica, Dance of the Solent Mermaids (La danza de las sirenas de Solent).

A los 10 años, Alma terminaría su primera ópera de larga duración, Cinderella (Cenicienta), que justo el pasado 29 de diciembre presentaba en Viena, en el Casino Baumgarten, bajo el auspicio del prestigioso director Zubin Mehta, quien señala a Alma como “uno de los grandes talentos musicales de la actualidad”. Con este currículum, no es de extrañar que a la joven compositora la hayan apodado la pequeña Mozart, un calificativo del que ella rehúye.

“Alma es un genio de la música”, asegura a La Vanguardia uno de los profesores de la joven compositora, el suizo Tobias Cramm, quien todavía le imparte lecciones. Cramm empezó a dar clases de improvisación a la niña cuando ésta tenía cinco años. “Empezamos a trabajar vía skype, ya que Alma estaba en Inglaterra y yo en Suiza”, recuerda. “Helen, la hermana menor de Alma, también participaba de la clases”, agrega.

Cramm basa sus enseñanzas de improvisación en los patrones musicales inspirados en los llamados partimenti, impartidos en los conservatorios de Nápoles en los siglos XVII y XVIII, y en sesiones donde, según argumenta, exploran junto a Alma “un espacio más abierto en modo pregunta-respuesta”. “También utilizamos un tipo de estructura de improvisación como la de las sonatas, minuetos, bailes barrocos, etc.”, añade.

Para este profesor suizo, Alma “ya es parte de la historia de la música” porque, asegura, ha visto “a muchas personas emocionarse e inspirarse con su música”. También para él su vínculo con la pequeña “es inspirador”. “La comunicación con Alma siempre ha sido abierta. Su rostro se ilumina a menudo cuando encuentra una melodía que le gusta”, arguye.

El director de la recién estrenada Cinderella, Dominik Am Zehnhoff-Söns, también ve en Alma un prodigio de la música. “La instrumentación [de su ópera] es tan perfecta que uno se olvida de que la ha escrito una niña de 11 años”, subraya en declaraciones a esta redacción. También para él, la joven británica, de alguna manera, ya ha inscrito su nombre en la historia de la música: “Es la primera vez, después de Mozart, que alguien con 11 años compone una ópera. Y la primera vez que lo hace una niña”.

