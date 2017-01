Allup: No tengo esperanza en el diálogo, el único recurso que queda es la presión de calle (Video)

enero 20, 2017 - 3:10 pm

“Oposición y mediadores se reunieron este jueves”, afirmó

Este 20 de enero, el diputado Henry Ramos Allup aseveró no creer en el “diálogo que no da resultados”, y a su juicio el único recurso que queda para los venezolanos es la presión de calle para que se de un proceso de elecciones en Venezuela.

Durante una visita en el estado Falcón, en rueda de prensa, dio a conocer que en la noche del 19 de enero hubo una reunión entre dirigentes de la oposición y los mediadores del proceso de diálogo en la embajada de España, y, que desde su perspectiva como político, el proceso de negociaciones se mantendrá sin resultados debido a que el gobierno quiere mantener al poder a como dé lugar por lo que hay que ejercer presión de calle de manera democrática y pacífica para exigir elecciones.

“Anoche hubo una reunión en la embajada de España con los mediadores donde plantearon que traían un cuerpo de 21 proposiciones, una especie de tómelo o déjelo para el gobierno y para la oposición; la oposición respondió que no íbamos a hacer ningún pronunciamiento…ojo, la reunión fue con los mediadores, con el gobierno no nos hemos reunido. Le dijimos a los mediadores que no habría ningún pronunciamiento de parte de la oposición hasta tanto no conociéramos el cuerpo de propuestas que le van a hacer por igual a la oposición y al gobierno”, dijo Ramos.

Según el parlamentario, si dichas propuestas incluyen liberación presos políticos, fijación de fecha para elecciones presidenciales, de alcaldes y de gobernadores, restitución de funciones a la Asamblea Nacional, acabar el atropello a los cuerpos públicos, libertad de expresión, entre otros, “hay que tirarse de chupulún”.

“Si me preguntan qué creo sobre el eventual proceso de negociaciones, no tengo la menor esperanza, este es un gobierno tramposo dispuesto a seguir aferrado y a no contarse´porque sabe que va perder, y va a aumentar la represión. Creo que el único recurso que nos queda a los ciudadanos es seguir ejerciendo presión de calle, cívica, pacífica y democrática, para que se produzcan las elecciones que son convenientes para el país” aseveró.

Finalmente, indicó que el día de hoy presuntamente los mediadores iban a hacer una visita institucional a la nueva junta directiva del Poder Legislativo, “para que no vayan a estar diciendo que es que ya hay una especie de maridaje entre gobierno y oposición”.



Noticia al Día