Alex Rodríguez tendrá un reality show sobre exatletas

enero 17, 2017 - 4:18 pm

Alex Rodríguez será anfitrión de un programa de telerrealidad en la cadena CNBC donde presentará atletas retirados que enfrentan problemas financieros.

CNBC anunció este martes que el título en progreso del problema es “Back in the Game (De Vuelta Al Juego)”. Será co producido por otra exestrella deportiva de Nueva York, Michael Strahan.

Rodríguez, de 41 años, participó en su juego final con los Yankees en agosto pasado, terminando una corrida de 12 temporadas con Nueva York. Los Yankees le deben $20 millones por la temporada 2017, la campaña final de su contrato de 10 años y $275 millones.

Los Yankees anunciaron que Rodríguez se mantendría con la organización como consejero del equipo en el 2017, pero técnicamente el tres veces JMV de la Liga Americana es agente libre y podría firmar con cualquier otro equipo.

De acuerdo con el comunicado de CNBC, el programa piloto de “Back in the Game” juntará exatletas “en serios problemas económicos con mentores financieros que puedan ayudarlos a volver a levantarse”.

Strahan, ex ala defensiva de los New York Giants y miembro del Salón de la Fama, aparece como uno de los tres productores ejecutivos del programa.

