Alcaldesa Eveling Trejo entregó 800 becas JEL

enero 17, 2017 - 2:07 pm

“Una vez más desde este hermoso teatro podemos hacer justicia social e invertir en este país. Los gobernantes debemos estar claros que tenemos que invertir en la educación”, fueron las palabras de bienvenida de Eveling Trejo de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, durante el acto de entrega de más de 800 becas “Jesús Enrique Lossada” a jóvenes para su educación superior.

El cabildo marabino delegó una inversión de 74 millones 800 mil bolívares para la amortización de estudios profesionales en las universidades privadas de la capital zuliana.

“Nada es más satisfactorio que entregarles la llave del futuro a nuestros jóvenes, porque ellos son la generación de relevo de este país. Se debe invertir en la educación inicial, en la primaria y en la profesionalización para sacarles la idea de buscar un mejor futuro fuera de nuestras frontera”, agregó la mandataria local.

Así mismo, resaltó la presencia de su esposo y ex gobernador Manuel Rosales. “Esto es obra de Manuel Rosales, quién logró en su gestión como gobernador ingresar a más de 65 mil bachilleres al sistema universitario”.

En tal sentido, el presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) manifestó que desde el exilio y durante su año en prisión defendió al país bajo sus principios y valores.

No obstante, se sumó al rechazo a la “persecución política de quienes piensan diferente al Gobierno Nacional” e hizo hincapié: “soy un demócrata, un hombre que cree que el camino y la solución es la democracia, la salida electoral, cívica. Guardo distancia de la violencia, pero eso me ha costado que los extremistas me declaren la guerra y utilicen los mecanismos para desprestigiarme”.

“Yo no caigo en ese juego porque en este país debe haber acuerdos mínimos para encontrar soluciones a la grave crisis. Para eso estamos los partidos políticos y el liderazgo que de allí surge. Este pueblo está cansado que todos los días le dan que tienen problemas”, agregó.

Sin embargo, aseveró: “La Unidad se construye todos los días y práctico el dialogo. Es hora de dejarle de decir mentira a la gente y crearle falsas expectativas. A mí que no me inviten para incendiar nada ni buscar muertos”.

Andrés Boscán

Noticia al Día