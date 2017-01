Águilas pica adelante ante Caribes

enero 12, 2017 - 10:38 pm

Las Águilas del Zulia consiguieron su quinta victoria consecutiva en la postemporada, al derrotar 3-2 a los Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz, en el primer partido de la serie semifinal.

Los rapaces tomaron ventaja en el mismo primer episodio con la carrerita de Endy Chávez, quien había bateado un triple y por medio de un wild pitch llevó la primera rayita del encuentro. La tribu igualó las acciones en la parte baja de ese episodio con el vuelacerca de René Reyes.

Los muchachos de Lipso Nava rompieron la igualdad en el cuarto entrada. José Pirela, Álex Romero y Jesús Flores se embazaron por boleto para que le llegará el turno a Ronny Cedeño, quien con un roletazo por la segunda base llevó al plato a Pirela y Romero por el error del camarero oriental.

Los indígenas descontaron en la sexta con una carrera que remolcó Mario Mario Lissón con un doble que trasladó a la registradora a Luis Jiménez. Los orientales hicieron una emboscada serie en la novena ante Silvino Bracho, pero la defensa aguilucha se lució para sentenciar el triunfo.

José Pirela atrapó un línea corta y con un tiró certero al plato hizo out a Luis Hernández en jugada de pisicorre. El mánager de la tribu, Omar López, pidió la repetición de video, donde los árbitros confimar el out 27 del encuentro y el primer triunfo de los zulianos en esta serie. “Este tipo de juegos hay que ganarlos de cualquier manera, si no se puede con ofensiva, se recurre al pitcheo y la defensa”, señalo el “Aguila Negra” tras el juego ganado en tierras orientales.

Carlos Hernández se apuntó el lauro, Silvino Bracho se acreditó el rescate, mientras que Emerson Martínez cargó con la derrota del compromiso. José Tábata, tuvo que abandonar el juego en el tercer episodio al ser golpeado por el lanzador Emerson Martínez, en zona anterior de muñeca derecha. Tábata, se le efectuará prueba de rayos X, según lo indicó el doctor Arturo Moreno.

Con el triunfo los rapaces suman su quinto laurel al hilo en esta fase, tras los cuatro ganados contra Tigres, igualando el arranque que tuvieron los naranjas en la temporada 1999-2000, cuando saliendo campeones de la LVBP.

Este viernes se jugará a las 7:00 de la noche el segundo juego de este enfrentamiento entre Águilas y Caribes nuevamente en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, donde los orientales buscarán ganar su primer partido en casa en estos playoffs de la pelota rentada.

