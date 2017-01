Acribillan a tiros a un hombre en la avenida La Limpia

enero 29, 2017 - 5:28 pm

Hace minutos tirotearon a Jorge Junior Quintero González, en el callejón Los Caobos del barrio Nueva Vía, en la avenida 28 La Limpia, cerca del hotel Maracaibo Suite, parroquia Cacique Mara. En el lugar están patrullas del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) para resguardar la escena a esperas del Cicpc para las investigaciones con relación al caso.

Los familiares custodiaron el cuerpo hasta que llegaron los policías y detectives. Los testigos recodaron que los homicidas se desplazaban en una Terios gris, se acercaron donde él estaba, “bajaron un vidrio y lo tirotearon”, en el lugar quedaron cinco casquillos de bala percutidos, misma cantidad de heridas que recibió, la mayoría en la cabeza.

Los parientes cubrieron a Quintero con una sábana verde que solo dejaba en descubierto los pies de su doliente. Estaba en medias. Una veintena de curiosos no se apartaron del lugar a esperas que los detectives descubrieran el cadáver y crecer su morbo y ver más allá de la manta.

La familia comentó que su pariente sostuvo una discusión, la noche del pasado sábado, con unos presuntos delincuentes del barrio, “yo me enteré hoy, es más hasta le robaron el celular, no sé si serán ellos”, comentó una hermana sin identificarse. Además no descartaron que sea un ataque familiar, ya que en la familia hay discusiones, pero dejan las investigaciones en manos de los detectives. Quienes al recabar los datos suficientes, levantaron el cadáver y lo trasladaron hasta la morgue para la necropsia de ley.

José Antonio González

Noticia al Día