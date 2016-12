Zulianos evitan pagar el pasaje con billetes de Bs. 100

diciembre 29, 2016 - 1:01 pm

“Pago más de 40 mil bolívares del día por el carro, y ahí es cuando salgo de los billetes de 100 bolívares, pero casi no se están montando pasajeros con ellos”, aclaró Gregorio Alvarez, transportista de la ruta de Pomona mientras recogía pasajeros en la avenida Libertador de Maracaibo.

El escepticismo sobre la moneda aún se siente entre los usuarios y transportistas. Lo colectores, de bandera gritan que aún aceptan el billete, pero se condicionan a la incertidumbre sobre las políticas que aplicará el Gobierno Nacional.

“Yo no tengo billetes de 100. Procuro mantener sencillo para pagar el pasaje y evitarme un dolor de cabeza con los colectores que no me los quieran aceptar”, explicó Nancy Useche, antes de abordar un carro por puesto de Sierra Maestra.

El 31 de diciembre de 2016 es el límite, los transportistas parecen haberse puesto de acuerdo para aceptar la moneada hasta fin de año, con la creencia de poder depositarlo el 2 de enero de 2017 en el banco.

“Nosotros lo estamos aceptando, y así será hasta el 31 de diciembre porqué hay que depositarlo en el banco. De allí en adelante, si Maduro prolonga la circulación lo seguiremos usando, porque los de 500 no aparecen”, sentenció Yoendri González.

El rumor sobre la extensión hasta finales de enero para el canje de la moneda se ha corrido, y ha provocado confianza en el uso del billete.

Son pocos lo que se niegan. Rutas como La Chamarreta, San Jacinto, Haticos, La Polar, Uniseis, se ven trabajando con el fajo marrón en mano y hasta los vendedores ambulantes hacen su campaña para aumentar sus ingresos.

Al que llaman “Pata de Palo” de la ruta de Soler, aseguró que muchos pasajeros comprar la chuchería para deshacerse del billete, por eso los vendedores aprovechan para ir canjeando.

Andrés Boscán

Fotos: José López

Noticia al Día