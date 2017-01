Yangervis Solarte afrontará el 2017 con “una sonrisa”

diciembre 31, 2016 - 11:15 pm

El pelotero venezolano de los Padres de San Diego, Yangervis Solarte, publicó una foto con sus tres hijas junto a un emotivo mensaje de fin de año.

“Este fue un año muy largo y difícil para nosotros pero estamos listos para iniciar el 2017 con una sonrisa!! Feliz año nuevo desde la familia Solarte.”, fue el texto que acompañaba la imagen del toletero junto sus tres pequeñas.

Se recuerda el fallecimiento de la esposa del jugador, Yuliette Pimentel, el 18 de septiembre, por complicaciones en su lucha contra el cáncer.

This year was long and hard for us but we’re ready to start 2017 with a smile! Happy new year from the Solarte family! pic.twitter.com/ksljKjWCm3

— Yangervis Solarte (@Solarte26) 1 de enero de 2017