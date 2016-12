¡Veritas llora a su “Gallo”!: Familiares, amigos y humoristas se reúnen para despedirlo

diciembre 26, 2016 - 8:51 pm

Se fue uno de los humoristas populares más querido en el Zulia. José Sánchez, mejor conocido como “El Gallo de Veritas”, de 56 años, murió la tarde de este lunes 26 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Régulo Pachano Añez, mejor conocido como Sanipez, donde permaneció los últimos 25 días de vida.

Fue un infarto fulminante lo que acabó con la vida del “Gallo de Veritas”, luego de batallar arduamente tras sufrir dos Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), que lo alejaron de las tarimas y de lo que más le gustaba hacer: contar chistes.

A las afueras de su casa, ubicada en el sector Veritas, detrás del colegio Jorge Washington, se reunieron familiares, amigos, vecinos y humoristas, quienes no salían del asombro por su partida, pues señalaron a Noticia al Día, que desde hace algunos días se le notaba una mejoría.

“Fue algo sorpresivo. Desde que papá ingresó a la UCI de Sanipez él se recuperó, y lo pasaron al cuarto. Sin embargo, hace como dos semanas le repitió el ACV y lo ingresaron nuevamente. En esta última oportunidad lo entubaron y le hicieron una traqueotomía. Ayer en la tarde el aparato se dañó y tuvieron que asistirlo de forma manual. Creo yo que fue desde allí que decayó completamente, porque a pesar que tenía problemas con los pulmones él se estaba recuperando”, comentó José Sánchez, uno de sus hijos.

Mucha presión

El término de su cd de chistes y gaitas, aunado con la muerte de su padre hace unos tres meses, pudo ser un detonante para que al “Gallo de Veritas” le diera el ACV.

“La muerte de “Manuelito” (padre del gallo) fue un golpe muy duro para él. Trataba de que no se notara su dolor, pero algunas personas pudimos notarlo”, comentaron amigos a las afueras de la vivienda, que fue abarrotada por familiares, amigos, vecinos, conocidos y humoristas.

Gran persona

Franklin Romero, conocido en el mundo humorístico como “Carita Pegada”, destacó que la muerte de Sánchez es un dolor muy profundo para aquellos que lo conocieron y que entablaron una amistad con él, pues lo describió como una persona de la cual aprendió mucho.

“Yo conocí al Gallo de Veritas desde hace 20 años, cuando hacíamos el programa en Televisa. Fue uno de mis mentores y el que me enseñó a hacer reír a la gente. Tenía una chispa maravillosa dentro y fuera de tarima”, destacó Romero.

Asimismo resaltó una anécdota que vivió junto al “Gallo2, que a pesar que se vieron de frente con la muerte, salieron airosos y sonrientes. “Hace muchos años estábamos en casa de un tío en La Portuaria echándonos unos tragos. Allí había un grupo de personas y unos niños, que jugaban en el Malibú del Gallo. Total, estuvimos un buen rato y cuando me llevaba a mi casa, en Sierra Maestra, el carro no tenía frenos. Yo recuerdo que “El Gallo” me gritó ¡Carita, carita! Y después nos estrellamos contra una mata y una pared. Después de eso fue risa y risa. Los muchachos le habían quitado los pasadores de los pedales de los frenos”, recordó “Carita Pegada”, quien le debe su apodo al “Gallo”.

Otro de los humoristas presentes fue Nerio Ávila, “Cemeruco”, quien destacó que ingresó al mundo humorístico gracias al “gallo”, luego que trabajara con él en la construcción. “Nosotros hicimos la casa de “Amilquita” en el 18 de octubre. Yo toda la vida he trabajado como albañil y “El Gallo” también. Sabía de mecánica, electricidad, plomería, muchas cosas, pero se dedicó a los chistes. Fue él quien me llevó a Global TV, al programa de Enrique, y desde entonces estoy e este mundo”, destacó Ávila.

Recordó una anécdota con él. “Íbamos en su Malibú y el teléfono repicaba y repicaba y no lo encontraba. Se detuvo y se acordó que lo había dejado en el techo. De vaina no se le cayó y lo perdió”.

“El Gallo” será sepultado el próximo miércoles en la mañana en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús e la Limpia.

Ángel Romero

Fotos: David Moreno

Noticia al Día