Una AN reprobada gracias a una oposición entrampada en su propia miseria y odio (Luis Semprún Jurado)

diciembre 23, 2016 - 8:13 am

“Los ‘críticos opositores’ señalan victorias,

donde el pueblo les propina derrotas”

REFLEXION

Pensé que, por estar a un paso de la Navidad, no encontraría a mi amigo Anacleto en el café de costumbre. Pero allí estaba, sentado en el lugar de siempre y echando humo. Siempre pendiente de lo que ocurre en su alrededor, me divisó de inmediato y me saludó: “Mi buen camarada, puntual como es debido. Se termina el año y todo lo predicho por Nicolás se ha empezado a cumplir, aunque lentamente. No, no es un pero; es una realidad que muchos no quieren ver, pero realidad al fin. El año pasado, para esta época, conversábamos sobre lo que se nos venía encima en el 2016, luego de la apabullante derrota, aunque circunstancial, que nos propinaron desconocidos que ni campaña hicieron. Fíjese que sólo se aprovecharon del voto castigo y ni reales gastaron en promocionarse. Llegó enero y juramentaron la tan ansiada nueva directiva de la AN; se llenaron la boca con tanta bravuconada, ofensas y promesas de cuanto tardarían en ‘sacar’ a Nicolás de la Presidencia de la República; dedicaron todo su tiempo en tratar de perdonarse sus ilícitos; fueron de error en error y de fracaso en fracaso; colocaron a la AN en la ilegalidad con aquello del ‘desacato’; perdieron la tan esperada oportunidad de nombrar a dos nuevos rectores en el CNE que le darían mayoría en el ente y que les podía hacer realidad el sueño de un revocatorio; pero sobre todo, perdieron el apoyo que recibieron en el pasado proceso electoral al quitarse las caretas y mostrar su tan cacareada ‘unidad’ como lo que es: un lugar común en el que conviven las trampas, las zancadillas, las mentiras, la misoginia, el odio, el racismo, la ambición de lucro y de poder, y muchas ‘cosillas’ más. No aprendieron de los golpes legales que recibieron por su terquedad y continúan aun en la misma tónica. Además, demostraron su irresponsabilidad al suspender un total de treinta y siete sesiones por falta de quórum y acusan de ‘abandono del cargo’ al Presidente Obrero. ¡Que desfachatez! Aquí cabe el dicho bíblico de ‘por sus obras los conoceréis’ y yo diría como dice el bachaco: pueblo, conoce a tus verdugos.”

La verdad es que la pobre actuación, durante todo el 2016, de estos que lograron el favor de un gran número de votantes el 6D del 2015, lo ha dejado muy mal parados. La excusa de que el TSJ no les ha dejado cumplir con sus funciones es una falacia tan grande como decir que los yanquis son los benefactores del mundo. Eso no lo cree ni Bambarito. Como decía San Francisco: “Ver para creer”. Lo que se ve es la perenne lucha interna y la manera como se descalifican unos a otros mientras el chavismo se reacomoda y se reagrupa, a pesar de la “marea”.

De momento sólo se escuchan las declaraciones de las “cabezas” de la MUGRE (trad. de MUD del inglés) acusándose de los fracasos de ésta y sobre como “reorganizar la unidad y hacerla coherente”, como darle participación a la “sociedad civil” y a los demás partidos, como dejar los protagonismos estériles, como poner a un lado las ambiciones personales de poder por el bien del país, como hacer una mesa de diálogo interna para ponerse de acuerdo en su accionar; ah… y como seleccionar sus candidatos para las elecciones de gobernadores. Por ningún lado ven o escuchan que elaborarán un proyecto de país en el que contemplen el beneficio de TODOS. Y si el ejemplo es la mejor lección que los hombres pueden leer, ¿Qué ejemplo da Enrique como gobernador de Miranda o Carlos Ocariz como Alcalde? Lo que dan es pena.

El próximo 5 de enero es la fecha en la que se debería juramentar una nueva junta directiva para la Asamblea Nacional. Pero… ¿cómo lo harán si todo lo que hagan es nulo de toda nulidad por estar en desacato? ¿Qué validez podrá tener una institución reprobada gracias a una oposición entrampada en su propia miseria y odio? ¿Quizá ha escuchado usted que piensen acatar las decisiones del TSJ, otra institución o poder, con el mismo rango de la AN, pero máximo tribunal de la nación? ¿Seguirán con ese enfrentamiento inocuo de creerse un suprapoder? Todo gracias a Henry Lisandro.

La promesa de empezar el año 2017 declarando el “abandono del cargo” de Nicolás es una muestra de que no han estudiado para el examen. Sus miserias internas y su odio a los “brutos”, “chancletúos”, “ineptos”, “ineficaces”, a las mujeres, a los indígenas y hasta a los afrodescendientes (porque se creen “puros”) no les permite ver mas allá de sus narices y los conduce a una nueva derrota que podría ser su desaparición por “autodisolución”, sin necesidad que el Presidente haga uso del Artículo 236, parágrafo 20, de la CRBV. Este año han sido reprobados y van a perder la “reparación”, porque de seguir así los van a volver a raspar.

¿Qué puede esperar el país de políticos como Henry Lisandro que exige respeto pero que usa un lenguaje obsceno, o como el que declaró que consume “mariguanita”, o como el que pide que caigamos en la estafa inmobiliaria, o como los que salieron a pedir que se les permitiera ingresar al país las cuantiosas cantidades de billetes que le quedaron represadas a las mafias y facinerosos, fuera del país? ¿Se han dado cuenta de quienes salieron a defender a las empresas que acaparan y esconden productos importados con dólares preferenciales para luego venderlos a precios exorbitantes?

No me vengan con el cuento de que el gobierno es el único culpable por la falta de control y seguimiento, ni de que nuestra Guardia Nacional es la responsable de lo que sale por nuestras fronteras, porque esa es una verdad a medias. Cuando un gobierno comete errores, el deber ser de una oposición sensata es señalarlos y proporcionar soluciones a éstos, siempre en beneficio del país y no de los grupos económicos que la financian, ni que le ponen vehículos a su disposición para uso personal, ni avionetas o aviones para viajes de placer. Con el dinero que se ha gastado la diva viajera en sus periplos por el mundo, se hubiera podido alimentar a todos esos niños que ella dice se “están muriendo de hambre”, por ejemplo. Además, quizá ustedes ya hayan entendido y reconocido a los principales causantes de la crisis económica, por la que atraviesa la patria, y a los responsables del golpe suave. Si eres opositor y sigues sin querer abrir los ojos o si eres de los que dicen que “eras”, aunque en realidad nunca fuiste, chavista, inmediatamente dirás: Maduro y su gobierno inepto.

Le pido al Niño Jesús que en esta Navidad nos colme de salud, solidaridad, amor, comprensión, alegrías, bienaventuranzas y prosperidad a todos los venezolanos por igual; que se lleve las miserias internas de la oposición y que les enseñe a cumplir con el primer mandamiento de Dios. Así que comparte con tus familiares y allegados lo que tienes ahora para así disfrutar de una feliz Navidad. ¡Ay de aquellos que traten de robárnosla!

