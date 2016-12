Torrealba sobre la MUD: Este año no se hizo lo que se tenía que hacer

diciembre 27, 2016 - 11:03 pm

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, manifestó este martes que el bloque opositor debe dejar a un lado la alianza electoral para convertirse en una alianza política. “Hay que tener unidad de propósito. Entre las filas de la oposición se habló de la salida del Gobierno durante todo el año, pero nunca nadie dijo cómo sería el Gobierno de la Unidad nacional”.

En este sentido, señaló que en la oposición no se puede hablar de cambio sin dar propuestas concretas. “De eso hay que hablar ahora, ese es el propósito”.

De igual modo, insistió en que los partidos políticos deben asumir la vocería de la Mesa puesto que no se pueden tomar “decisiones importantísimas” y que voceros digan que se enteraron por televisión.

Con respecto al balance del 2016 comentó: “Terminamos un año con un Gobierno agrediendo al pueblo de manera masiva y cercando por completo a la Asamblea. Lo digo con honestidad, este año no se hizo lo que se tenía que hacer para responder a la necesidad de cambio que tenía el país”.

Por otra parte, reiteró que el bloque opositor no se sentará el próximo 13 de enero en la mesa de diálogo hasta que el Gobierno no cumpla con los acuerdos sellados en presencia de los mediadores.

“Nosotros lo dijimos el 6 de diciembre, no nos volvemos a sentar y no va a haber espacio de interlocución entre Gobierno y oposición hasta que ustedes no cumplan lo acordado”, sentenció.

De igual modo, criticó que Rodríguez haya dicho que no se había acordado por lo que fue desmentido por el Monseñor Pietro Parolín, cancilller del Vaticano, a través de una carta.

Noticia al Día/Unión Radio