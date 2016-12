Togüito, el superbebé protector de los animales maltratados 14: Triquitraques en el rabo de los perritos (Cuento infantil, Alberto Morán)

diciembre 23, 2016 - 5:05 am

María Teresa y Sebastián se arreglaron para salir a la casa del matrimonio Cordero-Mogollón, que celebraba el nacimiento del primer dientecito de la hija. Togüito vestía un cocoliso amarillo con un gatico angora bordado en el pecho, que le sacaba la lengua a los niños y niñas que lo miraban fijo a los ojos.

La mamá sacó a Togüito de la cunita y el papá tomó la pañalera y se dirigieron al festejo.

El niño llegó encantado con los chispazos multicolores que provocaban en el cielo las luces de bengala. Reía gozoso moviendo las manitos y las piernecitas escuchando el leve crepitar y los silbidos de los fuegos de artificio. A todo este espectáculo, se sumaban los esposos con su hijita lanzando serpentinas, papelillos, pitos, trompetas…Togüito miró a la chiquilla. La beba también lo miró a él y le mostró el dientecito de leche. Togüito comenzó a reír y a balbucear: “prrr…prrr…prrr.”

La fiesta se desarrollaba en perfecta armonía con el uso de juegos pirotécnicos de explosión controlada, la disfrutaban sin los terroríficos estallidos de los petardos, pero un par de muchachos indolentes atraparon a un perrito y le hicieron detonar en la cola una tira de triquitraques.

El aullido del animalito aterrado eclipsó el sano entretenimiento: “¡au au, au, auuu, auuu, auuu!”. En la carrera, la mascotica asustadas se aporreó golpeándose con todo lo que encontró por delante.

-Eso es un crimen -dijo Sebastián.

-¡Ay Dios! ¿Por qué hacen eso? -se lamentó María Teresa.

Togüito hacía silencio, pensaba identificar bien a los responsables de tal atrocidad cuando los chicos perversos repitieron la deplorable acción con otro perrito. Al parecer ese era uno de sus pasatiempos favoritos. El bebé miraba a todos lados sin perderlos de vista hasta que, por fin, pudo ver la cara de los malvados. Eran del pueblito Flor de Cactus, no le sería difícil ubicarlos.

Sebastián no quiso continuar en la fiesta, buscó los perritos y se los llevó a su casa con María Teresa y el hijo, donde el agricultor, movido por el amor a los animales, organizó un santuario para asistir a los que se encontraban abandonados, enfermos.

En la mañana, Togüito contactó a Saltarín, el chivito blanco más veloz de la sierra, tomó la sabanita del colchoncito, la entorchó, la arrojó en forma de cuerda del lado afuera de la cunita y bajó rapidito. Siguió a la montaña, entró a la supercueva secreta y salió de supercapa con el supergorrito hundido en forma de careta, convertido en el superbebé protector de los animales maltratados.

Cabalgando al superchivito, el superhéroe levantó el puñito derecho, lanzó su grito justiciero: ¡Santooosss Caramelooosss! Y continuó de superpañal desechable con el superchupón escudo atado al bracito izquierdo y armado de las superespinas de cardón.

El superbebé llegó a la casa de los agresores justo en el momento en que le colocaban a un perrito los triquitraques en la cola. “¡Suéltenlo!”, grito, los muchachos no hicieron caso, uno de ellos tomó un yesquero y quiso prender los dispositivos; Togüito ya preparado sacó una superespina de cardón e hizo un lance que le tumbó el rollo de pirotécnicos de las manos.

Los chicos no se dieron por vencidos, respondieron con un petardo; el paladín les paralizó el ataque con el superchupón escudo. Le lanzaron otro y volvió a detenerlo con el impenetrable chupete. Los zagaletones continuaban arremetiendo, arrojaban sin parar cohetes encendidos. El superhéroe los seguía contrarrestando, mientras el superchivito Saltarín los apagaba con sus poderosas pezuñas; cuando a los atacantes se les acabaron los pirotécnicos, huyeron a toda carrera.

-¿Los perseguimos? –dijo Saltarín-. Yo los alcanzo rapidito.

-No, déjalos quieto, les tengo una lección mejor para más tarde –dijo el paladín.

Por la noche, Togüito regresó con dos tiras de triquitraques, se asomó a la puerta de la casa de los muchachos y vio que cada uno dormía en su respectiva hamaca. El superhéroe tomo las cintas de pólvora, le ordenó al superchivito Saltarín que se las encendiera y, tan pronto como se las prendió, se las lanzó a los chicos debajo de las colgaduras.

Enseguida se produjo una seguidilla de explosiones. Los adolescentes saltaron. Uno de ellos corrió, le metió la cabeza a la pared y con un chichote en la frente se comenzó a sobar llorando de dolor. El otro pataleó, brincó, se cayó, rodó e impactó su boca contra el piso, los labios se le pusieron grandotes y rojos como los de un payaso. El par de zagaletones corrió rumbo al patio sin saber qué ocurría y se toparon con Togüito. Temblaban, sudaban de pavor.

-¿Se asustaron? ¿Tienen miedo? –les preguntó el superhéroe-.Eso mismo sienten los perritos cuando ustedes les hacen explotar los triquitraques en el rabo.

Los chicos se enardecieron, arremetieron contra el superhéroe que, a la defensiva, los enfrentó con las superespinas, les regó un puñado en el suelo y el par de bellacos ociosos comenzaron a pincharse los pies y a brincar sin poder moverse del sitio.

Togüito emitió su grito justiciero: Santooosss Carameloooosss y tomó rumbo a la supercueva secreta, entró y salió para regresar a su casa de cocoliso convertido en un niño indefenso, sin que nadie supiera que él era el superbebé protector de los animales maltratados.

María Teresa llegó a verlo en su cunita y apretándole un cachetico, le dijo: “ay pero aquí si huele a pólvora”; y el bebé se hizo el dormidito para que su mamá no sospechara nada.

Composición gráfica: José Manuel Pernía

Instagram: @dejavu_creaciones