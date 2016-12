¡También lo quieren el Chelsea y el Manchester United! Juventus está dispuesta a llevarse a James Rodríguez

diciembre 27, 2016 - 9:38 am

James Rodríguez no está cómodo en el Real Madrid porque ve que no tiene oportunidades de ser titular a día de hoy en el equipo de Zidane. Y en la final del Mundial de Clubes explotó en zona mixta al asegurar que recapacitaría estas Navidades y no cerró la puerta a una posible salida.

Sus declaraciones no sentaron bien y su agente tuvo que intervenir. De hecho, puso paz en Navidad al asegurar a AS que el colombiano no saldrá en este mercado invernal del Real Madrid, pero si la situación no cambia de aquí a verano, James podría buscar una salida.

La Premier League es el mejor escaparate para el centrocampista, pero a día de hoy el equipo que más interés ha mostrado es la Juventus. Su gerente general, Beppe Marotta, no ocultó el interés hace días en una entrevista, pero antes había que echar cuentas. Y este martes, el Corriere dello Sport asegura que los números salen y hay vía libre para abordar el fichaje del madridista. “Juve-James, vía libre”, lleva en portada el diario transalpino.

La Juventus desembolsó el verano pasado unos 90 millones de euros por Higuaín y el que viene podría hacer otro esfuerzo con tal de estar de una vez por todas con los mejores clubes de Europa. “Depende de lo que hagamos en el mercado de fichajes. Tenemos que respetar la hoja de balance, pero la Juventus quiere posicionarse entre los mejores clubes del mundo, y ese siempre será siempre nuestro ambicioso objetivo”, confesó hace sólo unos días Marotta en la Gazzetta.

El United espera que el Chelsea tire la toalla

Mientras, en Inglaterra hay una guerra fría en torno al fichaje de James. El Chelsea podría incluir a Courtois en la operación, pero tampoco va cometer locuras por el cafetero. Así que el Manchester United espera que su rival en la Premier tire la toalla para lanzar su ataque. De esta forma, Mourinho espera pacientemente su momento para intentar el fichaje de James.

El Real Madrid no se inmuta ya que es el jugador al que le urge salir y la posición del club es clara: quiere recuperar los 80 millones invertidos por él hace dos años.

