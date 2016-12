Talentos del Sur aspira conquistar siete títulos regionales en el 2017

diciembre 30, 2016 - 4:46 pm

Talentos del Sur clasificó siete equipos a los cuartos de final del torneo AFEZ, tras concretarse el avance de la sub 8, sub 12 y sub 16 a esta instancia, para unirse a las dos escuadras femeninas (sub 15 y libre) y los conjuntos de libre y veterano masculino.

La pequeños que están bajo las órdenes de Erik Boscan le pasaron por encima a Venezuela Soccer Venezuela Soccer para ganar 4-0, entretanto los chamos que entrena Nestor Ávila golearon 5-0 a Rayo Zuliano, y los muchachos de la sub 16 derrotaron 3-1 a Deportivo Bolivariano, para que estos combinados sureños puedan ser uno de los mejores ocho elencos de la región zuliana en su respectiva categoría.

En enero del venidero 2017 se jugarán los cuartos de final del campeonato Clausura. La sub 8 comandado por Jean Sánchez con siete goles, intentará dominar a Fundauam, en un compromiso que llevara a cabo el sábado 14 de enero en el Villa Bolivariana de Francisco a partir de las 9:00 de la mañana.

En el mismo engramado sureño los jugadores que dirige Douglas Lossada buscarán meterse entre los mejores cuatro de su categoría, cuando se vean las caras ante UFA, a las 4:00 de la tarde. La escuadra de veteranos destacó con siete triunfos en ocho presentaciones, resaltando su dupla anotadora entre Yorvis Ángulo y Ángel Chourio, ambos delanteros marcaron cinco goles. El aporte de Néstor Ávila también sera importante, porque brinda llegada a gol (2) y asistencias para los arietes rojiverdes.

Los jornada dominical participan los conjuntos invictos sureños

La sub 15 femenina, la sub 12 y la sub 16 no han conocido la derrota en este campeonato, superando con bastante autoridad a sus rivales, por lo van a afrontar estos cuartos de final con esa actitud.La oncena que conduce Néstor Ávila se ha convertido en una maquinaria destructora, donde el delantero Andry Narváez ha sido su máximo rompe redes (8), y espera mantener ese mismo ritmo futbolistíco ante el Zulia FC (A).

Las chicas de la sub 15 también enfrentarán al Zulia FC (A) por el pase a la semifinal. Las dirigidas por Karla León fueron el combinado más goleador de Talentos en la primera fase, al anotar un total de 47 goles, siendo Kimberly Portillo(13), Emely Rueda (10), Marielis Rivas (8) y Jhoannely Villasmil sus máximas artilleras. Los chamos de la 12 y las muchachas de la 15 verán acción en San Francisco, a las 9:00 y 10:00 mañana, respectivamente.

Los muchachos de la sub 16 guiados por los arietes Alexander Osorio (12) y Emiro Soto (7), tratarán de conseguir una victoria en la cancha de la Universidad del Zulia ante Petroleros, para seguir accediendo a las siguientes instancias, a las 10:30 de la mañana comenzará a rodar el balón.

Los jugadores de la libre masculina consiguieron sus triunfos, gracias a su excelente juego en colectivo. Los sureños retarán a Sierra Maestra en la cancha de Ordesima, a las 4:00 de la tarde sonará el pitazo inicial,por el pase a “semis”.

Por su parte, el elenco de la libre femenina también tuvo un buen desempeño en el certamen, al estar liderados por la atacante Inés González, quien marcó cuatro de las siete dianas convertidas por las guerreras sureñas, que chocarán contra Petroleros FC por boleto a la final, la semana entrante.

Talentos del Sur tiene una meta clara, que es ganar sus siete categorías y coronarlas campeonas, para ser el representante de la región con más títulos en este torneo AFEZ.

Alberth Piña

Noticia al Día