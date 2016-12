Se retira Ana Ivanovic, la estrella fugaz serbia que perdió el tenis

diciembre 28, 2016 - 2:22 pm

La tenista serbia Ana Ivanovic, exnúmero uno del ránking mundial, anunció este miércoles su retirada de las pistas con tan solo 29 años en un vídeo publicado en su página de la red social Facebook.

“He decidido parar mi carrera de jugadora de tenis profesional. Ha sido una decisión difícil”, declaró Ivanovic, quien justificó la decisión a causa de los problemas físicos que le impiden jugar a su mejor nivel.

Ganadora del Roland Garros en 2008 cuando apenas tenía 20 años, Ivanovic ha logrado 15 torneos WTA a lo largo de su carrera.

“He alcanzado metas que nunca habría soñado llegar, Empecé a soñar con el tenis cuando tenía 5 años, cuando veía a Monica Seles jugar por la televisión”, declaró Ivanovic.

“He ganado 15 torneos WTA, he disputado 3 finales de Grand Slam, una final de Fed Cup, he jugado tantos encuentros memorables”, recordó la jugadora.

“Pero alcanzar estas metas en cualquier deporte profesional requiere una forma física óptima”, precisó Ivanovic.

“Es conocido que estaba debilitada por las lesiones y no puedo jugar si no estoy en plena forma física, lo que no es el caso, así que es tiempo de pasar a otra cosa”, subrayó la ya extenista.

Avance

Noticia al Día