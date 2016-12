Ronda Rousey intentará esta noche recuperar su cetro de UFC ante Amanda Nunes

diciembre 30, 2016 - 4:16 pm

El regreso de Ronda Rousey al octógono promete emociones fuertes. La luchadora californiana regresa por fin a la competición después de muchos meses de ausencia tras su sorprendente y sonada derrota por K.O. ante Holly Holm. En la velada 207 del UFC su enfrentamiento con Amanda Nunes, actual campeona del peso gallo, será la pelea principal y la expectación es máxima.

Es una incógnita cómo responderá la californiana en su vuelta a los focos después de una larga temporada dedicada únicamente a recuperarse física y mentalmente de su primera derrota en la categoría y a los entrenamientos. Una preparación intensiva con la que ha conseguido un estado de forma óptimo para afrontar la pelea.

Rousey subió a la báscula y fijó su mirada en algún lugar del horizonte, mientras el público gritaba. Momentos después, los ojos de la estadounidense se clavaron en los de Amanda Nunes, campeona gallo de la UFC, quien le sostuvo la mirada. Sin más, Rousey se marchó el jueves del escenario en la T-Mobile Arena. No dirigió la palabra a Nunes ni a los miles de fanáticos que se reunieron para manifestarle apoyo en la ceremonia de pesaje previa a la función UFC 207.

Rousey (12-1) era quizás la gladiadora más dominante en las artes marciales mixtas hasta hace 13 meses, cuando perdió su cetro con un nocaut sorpresivo. Luego de concentrarse un año en su retorno, está lista para encontrar la reivindicación el viernes por la noche. Y quiere hacerlo con su talento, no con palabras.

Rousey es la peleadora más famosa y, junto con el irlandés Conor McGregor, son los dos rostros más rentables en las artes marciales mixtas. Por lo tanto, su regreso al octágono tras su inesperado revés ante Holm debería ser uno de los eventos deportivos más destacados de la época navideña.

Su regreso, ante la brasileña Nunes (13-4) representa el combate principal en la tradicional cartelera de fin de año de la UFC. Y pocas funciones de esta organización promotora han causado tanta expectación en 2016. A Nunes no le ha gustado nada que la organización esté vendiendo su pelea con todos los objetivos puestos en su rival, y no en su figura, no obstante es la vigente campeona tras su victoria sobre Miesha Tate y Rousey no deja de ser la aspirante. “La UFC quiere facilitarle todo, para que no se sienta mal porque no es la campeona”, dijo Nunes. “Quieren hacerle sentir que no es la coprotagonista. Quieren que yo sea coprotagonista, para que ella se sienta mejor o algo así. Siento que la promocionan para que se sienta más fuerte, como ‘Ronda, Ronda, Ronda, Ronda’. Pero ella sabe que ella es la retadora, y yo soy la campeona”.

Rousey mencionó el agotamiento por la promoción de la pelea como uno de los factores en la derrota ate Holm. Cuando finalmente aceptó volver a pelear, la UFC le permitió saltarse el agotador trabajo promocional, y ni siquiera realizó la tradicional conferencia de prensa en la semana del combate.

Agencias