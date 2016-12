Peticiones Policiales de fin de año (Ex Of. de Polisur, Desiree Parra)

diciembre 31, 2016 - 5:02 pm

Una vez logrado sobrevivir a un año de tantas locuras y fuertes tropiezos para todos como venezolanos, analizando la situación creo que nada ha cambiado. Han pasado unos 10 años aproximadamente desde que todo desmejoró. Mi petición para este nuevo año es que sean tomadas en cuenta todas las instituciones policiales en Venezuela, que sean policías con rango quienes las dirijan, que el gobierno vele por la seguridad de cada uno de los uniformados que están en la calle, que el trabajo sea justo y equitativo, que tengan un mejor salario y que este sea representativo en base al riesgo que corren a diario.

Que sus niveles de estudios sean dignos y no políticos, para que no solo avancen como funcionarios sino como personas y profesionales, que ya estamos agotados de no ver unidades en las calles y la inseguridad cada vez es más palpable, que también es importante el tiempo de respuesta que le deben ofrecer a la comunidad en situación de conflicto. Que los policías necesariamente requieren dotación porque son seres humanos y no están hechos de titanio, que la superioridad termine de entender que un policía es un servidor, no un vigilante.

Que un policía no cuida plazas ni supermercados, que es hora de entender que la comunidad requiere de hombres y mujeres dignos, con determinación y moral. Gente que tenga valor y no precio, policías preparados que sepan actuar, policías por vocación y no por referencia. Que la seguridad en nuestro país es fundamental y es símbolo de realce en cualquier parte del mundo, que el trabajo sea respetado y considerado por cada uno de los que lleva puesto el uniforme.

Simplemente que seamos mejores personas, que tengamos sentido de pertenencia porque somos el motor que mueve esta máquina que representa el mejor país y es que no existe maravilla más grande en el mundo que Venezuela. Amemos nuestro país, porque es aquí donde están nuestras raíces, nuestras buenas huellas, nuestras familias, amigos, nuestras cosas y hasta nuestras tonterías y torpezas. Es aquí donde somos policías, porque conocemos nuestra gente, porque sabemos de sus necesidades.

Es aquí amigo policía donde te hago llegar un fuerte abrazo para desearte un feliz año nuevo. Lleno de bendiciones, para pedirte que seas tú quien cambie, que tu posición no solo bastará si eres bueno, te necesitamos siendo el mejor, porque las conductas en ocasiones son por referencia, lo que tú haces bien, alguien lo imita, lo corrige, lo perfecciona y simplemente lo ejecuta. Como personas dignifiquemos la labor policial de modo que pueda llegar lejos y sea determinante hacer cambios, pero si no comenzamos de manera individual, nada va a cambiar. Tu escogiste esta noble labor, siembra, muestra, enseña y tendremos excelentes resultados. Porque la labor del policía es única y debe ser reconocida y respetada.

Policías por siempre.

@desireeparraf