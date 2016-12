No podrán entrar a Estados Unidos los hermanos del asesino y violador de Colombia, Rafael Uribe Noguera

diciembre 29, 2016 - 2:15 pm

La situación de los hermanos de Rafael Uribe Noguera -responsable de la muerte de Yuliana Samboní- cada vez se complica más. En las últimas horas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, confirmó que el próximo viernes les imputarán cargos por el delito de favorecimiento. Y este jueves se conoció un nuevo revés.

Según fuentes cercanas al proceso, Catalina Uribe tenía planeado viajar a Estados Unidos desde el 25 de diciembre al primero de enero, pero no pudo. ¿La razón? Desde el 12 de diciembre, ocho días después del crimen de Yuliana, la embajada de Estados Unidos les canceló la visa a ella y a su hermano Francisco Noguera.

Como todavía no se ha hecho la audiencia de imputación de cargos y no tienen la calidad de procesados, Catalina y su hermano todavía no tienen restricción para salir del país, sin embargo, según le explicó un abogado del caso a este portal, en hechos que son noticia -como este- la Embajada puede tomar este tipo de decisiones sin tener que brindar mayores explicaciones. “Es un asunto de Estado”, aseguró el jurista.

Este viernes se les informará a los hermanos de Rafael Uribe que comienza un proceso penal en su contra por el delito de favorecimiento que, como explica el Código Penal, se endilga por “ayudar a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente”. Este cargo tiene una pena entre 4 y 12 años de prisión, lo cual implica que puede dictarse medida de aseguramiento.

El abogado de los hermanos Uribe Noguera aseguró que ambos comparecerán a la audiencia.

Este proceso que inicia en contra de Catalina y Francisco Uribe es porque la Fiscalía presume que ellos tuvieron conocimiento sobre el crimen y no lo reportaron a tiempo ante las autoridades. Pero en el ente acusador cursa otra investigación que los podría perjudicar.

Esta es por la supuesta alteración de la escena del crimen. Cuando se conoció el caso, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que el cuerpo de la menor había sido manipulado para retirar las pruebas que inculpaban a Rafael Uribe Noguera y los primeros sospechosos fueron sus hermanos.

Por esta razón ellos fueron llamados a rendir un interrogatorio ante la fiscal 121 de la Unidad de Vida. No obstante, hasta el momento la Fiscalía no ha podido establecer su presunta responsabilidad en estos hechos y las pesquisas continúan.

“En relación con el ocultamiento, que ha sido una preocupación inicial de la Fiscalía, que puede ser la génesis de una obstrucción a la justicia, se ha avanzado en el acopio de pruebas y esa hipótesis investigativa no ha sido terminada. Estamos esperando las pruebas, producto de la cooperación de la justicia de Estados Unidos”, explicó el fiscal Martínez cuando anunció la imputación de cargos.

La Semana