NBA reconoció dos errores arbitrales en el partido entre Cleveland y Golden State

diciembre 27, 2016 - 12:01 am

La NBA reconoció que los árbitros cometieron dos errores en los últimos instantes del encuentro navideño que Cleveland ganó a Golden State.

Y ambas fallas ayudaron a que los Cavaliers se llevaran la victoria por un solo punto.

De acuerdo con la liga, debió marcarse una falta técnica a LeBron James, el astro de Cleveland, por colgarse deliberadamente del aro después de realizar una clavada con 1:43 minutos por jugarse. Además, se determinó que el alero de los Cavs, Richard Jefferson, cometió una falta que no se marcó sobre Kevin Durant, en lo que fue la última jugada del encuentro.

Al parecer, los pies de Jefferson se enredaron con los de Durant en esa última jugada. Durant cayó y sólo alcanzó a realizar un disparo hacia la cesta cuando el tiempo se había agotado.

Cleveland se impuso 109-108 en este encuentro, una reedición de la final más reciente.

“Hay muchas faltas que no se sancionan en el transcurso de un partido”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, antes del duelo del lunes en Detroit. “Les puedo decir que es muy difícil arbitrar en este deporte, por los jugadores que tenemos, la forma en que pueden recibir faltas y contacto. Ésa fue una jugada accidental al final del partido. Uno no quiere que esto se decida con dos tiros libres al final de un encuentro. En mi opinión, no hubo tanto contacto”.

AP