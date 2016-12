Nairo Quintana asume el reto de competir en el Giro y Tour en el 2017

diciembre 24, 2016 - 9:35 pm

El colombiano Nairo Quintana, último ganador de la Vuelta a España y tercero del pasado Tour, ha confirmado su gran reto para el año que está a punto de comenzar: por primera vez en su carrera, afrontará el Giro de Italia (5-28 de mayo) y el Tour de Francia (1-23 de julio).

“Está definido. Al Giro vamos a ir a hacer representación, intentar hacerlo bien, pero con el objetivo de salir en buenas condiciones de esa carrera para afrontar el Tour”, confirmó en una entrevista con el periódico colombiano El Tiempo, que le ha nombrado deportista del año en su país natal.

Habla el líder del Movistar de preparación en la ronda italiana, que en la edición de este año festeja su centenario, pero a continuación deja entrever su ambición. “Será una fecha especial, una conmemoración ideal para celebrar. Ya lo ganamos [2014], y por qué no volverlo a hacer en el 2017”, asegura. Eso sí, salvo cambios de última hora, donde no se podrá disfrutar de su presencia es en la Vuelta.

Aunque, sin lugar a duda, el gran objetivo de Nairo sigue siendo la ronda gala, de la que ya sabe lo que es pisar el podio dos veces. Esa obsesión que él mismo ha bautizado como ‘El sueño amarillo’. “El objetivo es el Tour, vamos a afrontar el Giro con mucho carácter, decisión y con un gran equipo, a ver qué podemos hacer. Nos hace ilusión ganarlo, pero tenemos un compromiso con el Tour”, comenta de una edición que no parece la mejor para sus condiciones, ya que tiene “un poco menos montaña” que otros años.

En la extensa entrevista con El Tiempo, Quintana también desvela el motivo por el que sólo pudo ser tercero en el último Tour, por detrás de Froome y Bardet. “Fueron las alergias”, asegura y afirma que no es fácil atajar el problema: “Eso no se quita de un día para otro; no hay medicina para eso, pero hacemos el ejercicio para intentar que no me dé tan fuerte la próxima vez”.

Agencias