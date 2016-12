Mourinho: Manchester United verá al mejor Pogba la próxima temporada

diciembre 27, 2016 - 5:18 pm

Los aficionados del Manchester United pueden tener la seguridad que verán la mejor versión de Paul Pogba la próxima temporada, así lo dijo el entrenador José Mourinho a SFR Sport.

Pogba, de 23 años de edad, dio una asistencia para el United en la victoria por 3-1 sobre el Sunderland durante el Boxing Day, apenas su tercer pase a gol de la presente temporada en la Premier League.

Esta cifra revela una leve mejoría en el futbolista más caro del mundo, quien parece finalmente se está asentado luego de una complicada llegada a Old Trafford tras su paso con la Juventus.

Mourinho considera que la temporada 2017-2018 será la campaña donde el talento del jugador francés florecerá.

“La Liga Premier es muy difícil. Juegas tres, cuatro años en Italia y llegas a la Liga Premier y el mundo es completamente diferente”, mencionó el técnico portugués. “Lo está haciendo bien, lo está haciendo más que bien. Su evolución es clara. Así que puedo imaginar que la próxima temporada para Paul será la mejor”.

Pogba se colocó en la décimo cuarta posición de las votaciones por el Balón de Oro en el 2016, un poco lejos de su compatriota Antoine Griezzman que finalizó tercero.

Mucho de los jugadores que finalizaron por delante de Pogba no son goleadores, y Mourinho considera que el francés es el único futbolista completo con la ambición de ganar el trofeo por lo que contribuye a su equipo y alcanzaría a llevarse el Balón de Oro si se juzgara de manera diferente.

“Hasta ahora, si no eres goleador no puedes ganar el Balón de Oro. Pero si la percepción cambiara, entonces Paul podría ganar, porque Paul no es un goleador”.

“Paul es un mediocampista que anotará más y más goles, porque creo tiene buenas condiciones para marcar. Paul es un mediocampista, en mi opinión el mejor del mundo. Obviamente es joven y puede seguir mejorando, quiere mejorar”, agregó Mourinho.

Noticia al Día/ESPN