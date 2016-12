Los Cavs de LeBron provocaron a los Warriors previo al juego de Navidad

diciembre 25, 2016 - 6:01 pm

La rivalidad entre los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers cada vez es más evidentey agresiva. Previo al encuentro de Navidad entre ambos, el conjunto local decidió colocar un poster del bloqueo de LeBron James en el juego 7 y llevando el anillo de campeón.

Los Cavs fueron los ganadores de aquella serie que llegó a siete partidos, y que dejó mucha tela que cortar luego de que los Warriors perdieron una ventaja de 3-1.

En Cleveland quisieron abrir la herida de los de los Warriors colocando una postal del tapón que le dio LeBron James a Andre Igualada cerca de los vestuarios del equipo visitante.Inmediatamente las redes sociales empezaron a hablar de la burla de los actuales campeones de la NBA.

Warriors’ view from the Cavs’ visiting locker room #NBAXmas (via @twithersAP) pic.twitter.com/pebT5qRJb5

— Bleacher Report (@BleacherReport) 25 de diciembre de 2016