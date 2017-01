Los adioses del 2016 que se convirtieron en lágrimas masivas

diciembre 31, 2016 - 7:30 pm

Hay un camino que todos recorreremos un día, pero siempre nos causa tristeza tener que despedir a alguien. La muerte es dolorosa siempre sin duda, pero hay muertes que se sienten en miles de corazones a la vez. En 2016 marcharon hacia la eternidad personajes inolvidables que de una u otra forma nos tocaron y cambiaron la vida.

“Estamos hechos de pequeños fragmentos de sabiduría”. El escritor, filósofo y profesor de universidad italiano Umberto Eco autor de consulta obligada en los estudios de comunicación falleció el 19 de febrero a los 84 años en su propia habitación y víctima del cáncer.

Supo integrar el género de la novela y el ensayo; y fue un experto en semiótica y un gran comunicólogo. Eco, que comenzó a publicar sus obras narrativas a una edad ya madura, conoció el éxito del público internacional gracias a su novela histórica “El Nombre de la Rosa” (1980) cuya especie de fábula de detectives monacales en la Edad Media ha sido traducida en muchos idiomas y también llevada a la gran pantalla en 1986. Fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, siendo El nombre de la rosa la más conocida.

Eco seleccionó personalmente poco antes de morir los artículos que quería para sus “crónicas del futuro que nos espera”, como se subtitula su libro póstumo.

Este pensador de nuestro tiempo obtuvo multitud de reconocimientos, entre ellos Doctor Honoris Causa por treinta y ocho universidades de todo el mundo. También recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010 y La Legión de Honor de Francia.

El más grande del boxeo se despidió a los 74 años el 3 de junio de 2016. Muhammad Alí, Nacido Cassius Marcellus Clay el hombre con alas y aguijón que prometió sorprender al mundo, y lo hizo.

Ali dominó el boxeo durante dos decenios antes que el mal de Parkinson, causado por miles de golpes a la cabeza, destruyese su cuerpo, enmudeciese su voz y pusiese fin a su carrera en 1981. Fue un hombre polémico, ágil de pies y manos, y también de lengua. Habló enérgicamente en favor de los negros y se negó a ser conscripto en el ejército durante la Guerra de Vietnam por sus convicciones musulmanas.

Este estadounidense peleó a lo largo de tres décadas diferentes y finalizó su trayectoria con un récord de 56-5 y 37 nocáuts — 26 de esas peleas con la promoción de Arum — y fue el primer púgil en ganar tres veces el título de la máxima división del boxeo.

La muerte del ícono del boxeo, del maestro indiscutible de los pesos pesados fue lamentada en todo el mundo: “Muhammad Ali sacudió el mundo. Y el mundo es mejor gracias a él. Todos somos mejores por ello”, consideró Baratk Obama, presidente de EEUU.

“Irremediablemente, para mí Gene Wilder será siempre el doctor Ross. Para muchos otros será Willy Wonka en Un mundo de fantasía (1971), la película de Mel Stuart basada en el libro de Roald Dahl Charlie y la fábrica de chocolate; o el doctor Frederick Frankenstein de El jovencito Frankenstein (1974); otros, sin embargo, siempre verán en Wilder al Zorro de El Principito (1974) o al contable Leo Bloom de Los Productores (1968)”, expresó el articulista Manuel de Lorenzo.

Jerome Silberman, más conocido por su nombre artístico Gene Wilder, nacido en Milwaukee, Wisconsin, el 11 de junio de 1933, murió el 29 de agosto de este año en Stamford, Connecticut. Fue un actor, director y guionista estadounidense que ocupó un importante espacio en las mentes de todos los que les siguieron. Como todo destacado artista arrancó lágimas y sonrisas en centenares de personas.

Wilder, quien padecía de alzheimer, falleció en su casa, debido a complicaciones derivadas de la enfermedad.

En el año 2013 le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. En el comunicado que su sobrino trasladó ayer a los medios se explica que Gene había tomado la decisión de no hacerlo público pensando en todos aquellos que le sonreían o le seguían llamando Willy Wonka.

Indudablemente hay personas que nunca mueren, Gene Wilder siempre vivirá en Willy Wonka. Y Leo Bloom. Y el joven Frankenstein y el doctor Ross.

Otra muerte que entristeció al 2016 fue la del estadounidense Prince. El músico de la mente sucia y el armario interminable fue hallado sin vida a los 57 años, el 21 de abril, en su residencia en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota (norte de EE.UU.).

El afamado cantante y compositor, el extravagante y provocador genio que rompió con las reglas de la música saltó a la fama a finales de los años 70 y grabó más de 30 discos a lo largo de su carrera, entre los cuales se destacan 1999, Purple Rain y Sign O’ the Times.

Ampliamente reconocido como uno de los músicos más imaginativos de su era, su fusión del rock, funk y la psicodelia hizo que vendiera más de 100 millones de álbumes.

Prince pospuso dos actuaciones de su Piano & A Microphone Tour el 7 de abril de 2016, en el Teatro Fox de Atlanta (EE. UU.), afirmando que estaba “luchando contra la gripe”. Sin embargo, realizó el concierto de Atlanta el jueves 14 de abril, a pesar de que aún no se sentía muy bien. Después del concierto, a la mañana siguiente, durante el vuelo de regreso a Minneapolis, su avión privado hizo un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Quad City en Moline (Illinois), para que pudieran darle tratamiento médico. Algunos de sus representantes indicaron que sufría de “mala hidratación” y había estado luchando contra la gripe durante varias semanas. Fue tratado por una sobredosis de calmantes seis días antes de su muerte porque fuertes dolores de cadera lo mantenían tratado con un analgésico que contiene opiáceos pudiendo crear adicción.

El 2 de Junio de 2016 se reveló la causa de la muerte, la cual fue una sobredosis de analgésicos opiáceos, tal como se especuló, en concreto los forenses encontraron fentanilo.

Toda la locura y el desconcierto que puede generar la muerte de un divo se vivió indudablemente con el imprevisto fallecimiento de Juan Gabriel. El domingo 28 de agosto una noticia sacudió las redes sociales: “Con gran tristeza les informo que Juan Gabriel #ElDivoJuarez falleció hoy domingo 28 de agosto a las 11:30 de Sta. Mónica, California”, escribió la periodista mexicana Mara Castañeda en su cuenta.

La inmediatez y el poder de difusión de las redes sociales no garantiza la veracidad de las informaciones. No era la prime vez que el “Divo de Juárez” moría en Twitter, aunque sí fue la última. Lamentablemente esta vez no hubo rectificación alguna, las redes sociales del artista permaneció inactiva.

El autor de “No tengo dinero” y “Amor Eterno”, el compositor que llenó la historia sentimental del país y de buena parte de Latinoamérica a lo largo de las últimas cuatro décadas, Juan Gabriel, el nombre con el que triunfó y que convirtió en leyenda a Alberto Aguilera Valadez, falleció tras sufrir un infarto a los 66 años.

Dejó un legado de más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, unas 1.500 canciones que hoy forman parte del repertorio de numerosos y reconocidos artistas.

Más cerquita aquí en el Zulia, dos princesas y un corazón partieron a la eternidad en Maracaibo. Se trata de las inolvidables María de los Ángeles y María Gracias Ugarte Parra.

“Mis hijas tocaron a todos los que las conocieron… Muchas personas vieron sus problemas diminutos delante de la condición que tenían mis princesas y ellas nunca dejaron de mostrar su sonrisa. Se amaban y fueron felices. Dos almas en un solo cuerpo que compartieron hasta el corazón. ¡Qué mensaje tan bello!”, expresó Ana María Ugarte de Parra, la mamá de las siamesas durante los actos velatorios en la funeraria Abadía Las Mercedes de Maracaibo.

María Gracia y María de Los Ángeles vinieron con una condición única: gemelas cuyos cuerpos siguieron estando unidos después del nacimiento, un caso que tiende a ocurrir en uno de cada 200 mil alumbramientos, de los cuales, según los estudios científicos la mitad (50%) viene a mundo sin vida y 35% por ciento muere el primer día.

“Aunque algunos médicos dieron apenas horas para que fallecieran. Ellas fueron ejemplo de que no son los tiempos del hombre, sino los de Dios. Muchos especialistas no entendían cómo ellas podían seguir vivas, pero vivieron hasta casi cinco años y seguirán viviendo por toda la eternidad. Ese es su más grande milagro”, expuso Ana María.

Su mensaje de lucha, unión y cristiandad tocó los corazones de muchas personas. “No, no hay consuelo… no hay fortaleza. Eran unos ángeles y los ángeles nunca mueren. No me cabe en el pecho… ustedes quizás jurarían que nosotros les ayudamos a cambiar sus vidas y fueron ustedes quienes llegaron a la nuestra para darles un giro, para enseñarnos e inspirarnos en lo que ahora se ha convertido en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Quienes las conocieron saben de lo que hablo, saben lo maravilloso que era ver ese milagro, verlas reír, verlas hablar al unísono como si estuvieran sincronizadas en la mente, así como en el corazón”, expresó la diseñadora gráfica Neideska Prieto, quien participó junto a su hermana Nirleska, comunicadora social y la ilustradora Josymar Arteaga en la creación del cuento “Las princesas bendecidas”.

“Fidel Castro ha muerto”. La noticia convulsionó al mundo internacional, a pesar de los 90 años de edad que llevaba a cuesta el líder histórico de la revolución cubana, a pesar de que desde hacía décadas muchos periódicos guardaban su semblanza aguardando una muerte esperada y a pesar también de que sus apariciones públicas cada vez eran más escasas desde que delegó el mando en 2006 a su hermano Raúl Castro. La vida política de Fidel encerró 60 años de historia, desde que desembarcó en Cuba con un grupo de rebeldes provenientes de México en 1956 para impulsar la guerrilla que derrocó a Fulgencio Batista en 1959 hasta ahora. Fue una indudablemente una de una de las principales figuras del siglo XX.

Por su ya casi nula participación política a muchos les daba la impresión de que Fidel ya estaba muerto desde hacía rato, pero nada más bastó con que saliera la noticia para que los más vivos sentimientos se encontraran. Fidel: entre el amor y el odio, bien pudo ser el titular de cualquier periódico. Los detractores celebraron, los seguidores lloraron, solo un político que ha tocado la historia de la manera como este líder revolucionario lo hizo pido haber avivado tan extremo sentimientos.

Otro sentido adiós de este año fue del fallecimiento del reconocido periodista, Edgar “Pota” Zabala, conocida el pasado 14 de diciembre.

Pota tenía más de 30 años reseñando la gesta de los atletas en el Zulia. Era considerado una enciclopedia viviente del deporte en la región. “La Potateca” su herencia para las nuevas generaciones de comunicadores y periodistas.

Identificado como un estadista por excelencia Zabala murió a los 68 años a causa de un paro cardíaco.

Zabala, quien venía presentando problemas hepáticos y cardiológicos, era considerado un estadista por excelencia: “Hablar de ‘Pota’ Zabala es hablar de un maestro de muchas generaciones en el periodismo deportivo”, dijo Hessa Negrete, periodista del Irdez y de las Pequeñas Ligas. “Creo que nadie del periodismo deportivo puede negar que alguna vez consultó algún dato con el ‘Pota’. Fue un maestro para muchos y ejemplo a seguir”. De hecho, recolectó datos de los Juegos Nacionales, desde su primera edición y tenía un proyecto de publicar distintas biografías de atletas zulianos.

Ya para finalizar el año y cuando se pensaba que los golpes habían sido más que suficientes, la mañana del pasado lunes 26 de diciembre falleció el humorista zuliano José Sánchez mejor conocido como “El Gallo de Veritas”, de 55 años de edad, tras sufrir un infarto cardiovascular mientras estaba en su casa. Irónicamente, quien dedicó su vida a iluminar sonrisas en los rostros de los zulianos, hizo brotar lágrimas tan solo un día después de Navidad.

Sin duda, el 2016 fue uno de los años más tristes para las multitudes, pero cuando alguien tiene la capacidad de dejar un recuerdo permanente, un legado más allá de la vida y una nostalgia colectiva nunca se muere del todo. La vida los protagonistas de este trabajo sigue y seguirá presente porque hay cosas que la muerte nunca se puede llevar.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Agencias

Noticia al Día