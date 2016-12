Lo que nos dejó el 2016 en el espectáculo y la farándula

diciembre 27, 2016 - 6:01 pm

Más allá del cotilleo, la llamada industria del entretenimiento ha dejado algunos sin sabores durante el 2016, el fallecimiento de George Michael y nuestro Gallo de Verita son muestra de ello.

Así otros grandes momentos que se hicieron virales y abarrotaron las redes sociales con esto de los Millennials y los Influencer.

La voz de un joven artista

El panorama político que se abrió en Venezuela a principio de año consagró uno de los momentos estelares en la vida de Miguel Ignacio Mendoza, quién desde la Asamblea Nacional (AN) emitió un discurso inspirador durante la conmemoración del Día de la Juventud.

Nacho se convirtió en el primer artista abiertamente opositor al Gobierno en apoderarse del Hemiciclo, donde llegó a decir frases como: “Muchos subestimaron mi presencia aquí y eso tiene que acabar. Nunca sabes quién te puede sorprender”.



La “hija” del Chino Miranda

Para algunos fue por envidia, para otros una ternura, pero Jesús Miranda, del duo Chino y Nacho desvió la atención de su compañero y la concentró en un anuncio hecho a través de Instagram: su nueva hija.

La pequeña de cuatro patas posó junto a Chino y su novia Natasha Araos para un post que fue publicado en la cuenta del propio animal bajo el nombre de @Supermilas21. La perrita de raza Jack Russell Terrier se volvió la sensación en las redes sociales alcanzando a la fecha 41 mil 600 seguidores con apenas 112 publicaciones.

Los juicios y prejuicios de la transexualidad

Como madre ha sido un proceso muy reflexivo y duro, dijo la cantante venezolana Karina en una entrevista donde le preguntaban sobre la aceptación al cambio de sexo de su hija Hannah. A través de Instagram fue divulgada la información sobre el tratamiento que inició la pequeña de 11 años para convertirse en un niño.

Muchas críticas se levantaron al respecto. Desde Miami la familia aclaró que no esperaban más que respeto a la decisión tomada por Xander.

Se nos fue el Látigo

Se encontraba en Houston, Texas (USA) cuando, internado en el Hospital Northwest Medical, sufrió un paro respiratorio que le cegó la vida a Germán Ávila, conocido como el Látigo de la Gaita. El mundo de la música zuliana lloró su perdida con ahínco, luego que batallase con complicaciones renales y cardiovasculares a causa de la diabetes que padecía.

El esposo de Elsa Espina, a sus 70 años, dejó un legado para la cultura regional junto a Los Cardenales del Éxito. Temas como: “Alegre y galana”, “La Botellita”, “tigreña hermosa”, “El Creyente”, “Mi Llano” y Plaza Baralt”, son algunos de los tesoros heredados por el pueblo zuliano.

Le declaró su amor

El protagonista de Abigail fue blanco de las críticas por sus polémicas declaraciones en el programa “Buenas Noches” transmitido por Globovisión. La bomba explotó por las redes sociales, dejando al descubierto una vieja relación entre Fernando Carrillo y la actual Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El actor radicado en México siempre mostró su afinidad al expresidente Hugo Chávez, pero lo que nunca había confesado es que esperaba casarse con “el amor de su vida” y que no era justamente Catherine Fulop con quién estuvo en matrimonio desde 1990 hasta 1994.

Lo paupérrimo

La noche más linda del año fue blanco de críticas y señalamientos. La situación económica del país fue el argumento que enjuicio al Mis Venezuela 2016, donde resultó ganadora Keysi Sayago, quién representó al estado Monagas.

Desde los vestidos hasta el talento musical se posicionó en las redes sociales no de muy buena manera. Los chismosos criticaron hasta el coctel posterior al evento. La única florecita que le echaron fue que una morena se coronará Soberana Nacional luego de larga lista de rubias fuesen las empoderadas.

Perdimos a Malula

La muerte de Martha Olivo llenó de pesar a Venezuela. La inolvidable Malula falleció tras sufrir un accidente cerebro vascular a sus 95 años. En 1953 inició su carrera como parte del elenco fundador de Radio Caracas Televisión (RCTV). Desde entonces se consagró con personajes como Soledad en la película “Yo quiero una mujer así”, en novelas como “La Usurpadora”, “Sacrificio de Mujer”, “La Doña”, “Todo por tu amor” y “Samantha”.

Su frase: “Porque yo nací en el cerro, me crié en el cerro y mi primera vez me la hicieron en el cerro, pero con que ganas me mudaría pal’ Country Club”, recobró vigencia en medio de la crisis que vive el país.

La escuela musical de la gaita ganó un Grammy

Por su estilo y forma de hacer música, la agrupación zuliana Guaco alcanzó un Grammy Latino con su disco “Histórico 2”. La categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo consagró la hazaña que en su momento lograron Oscar D´León, Ilan Chester, Simón Diaz, Franco De Vita y Vos Veis.

La producción discográfica reunió los grandes éxitos del cuarteto durante sus inicios en la gaita. Junto a grandes personalidades los featuring dieron un nuevo colorido a la música considerada una escuela por muchos, y que ha marcado un estilo irrepetible.

En bolas

Los desnudos masculinos fueron grandes protagonistas en el acontecer noticioso del showbiz. El primero fue el actor británico Orlando Bloom, que en compañía de su novia Katty Perry, se quitó el short mientras montaba una paddle board y sin mayor decoro mostro por completo sus partes íntimas.

Asimismo, luego que Ricky Marín hiciese pública su relación con Jwan Yosef durante la gala de la Fundación para la Investigación del Sida (Amfar) se filtraron fotografías del artista sueco al desnudo.

No obstante, conocido como un hombre fuera del escándalo y con una carrera impecable en la música, Chayanne fue blanco de la prensa por la proeza que logró su hijo, Lorenzo Valentino Figueroa. Una fotografía publicada por el portal gaymas.com muestra la intimidad del joven, que supuestamente había compartido la imagen en una conversación íntima por Whatsapp.

El grito al cielo de los eruditos y las elites

El nombramiento de Bod Dylan como Nobel de Literatura 2016 le paró los pelos a más de uno. En medio de los desplantes que tuvo el intérprete de “Blowin’ in the Wind“, catalogados por la Academia Sueca como “grosero y arrogante”, se generó todo un debate sobre la posibilidad que otros músicos fueran consagrados como literato.

Dylan, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, es autor de cuantiosos poemarios, e incluye en sus discos escritos narrativos. Además sus canciones de rock son alabadas por representar una crítica al sistema social.

Se le picharon los cauchos

Uno de los temas más emblemáticos del 2016 ha sido “La Bicicleta” de Carlos Vives junto a su compatriota Shakira. La canción ni siquiera forma parte de una producción discográfica pero logró alcanzar las listas de popularidad por su difusión a través de las redes sociales.

El vídeoclip grabado en Santa Marta y Barranquilla, bajo la dirección de Jaume De Laiguana, es considerado una oda a la nueva etapa política y económica que atraviesa Colombia. Un traspié derrumbó esa idea cuando el cantante denunció el robo de su bicicleta.

Se apagaron las voces

Apenas transcurrieron 10 días del año y el mundo del espectáculo se enlutaba con la muerte de David Robert Jones, que dos días después de celebrar sus 69 años falleció a consecuencia del cáncer.

El 21 de abril fue el día que la voz de Prince se apagó. Bajo su nombre de pila, Prince Rogers Nelson fue una personalidad de gran influencia en la industria musical desde la década de los 70. Considerado un innovador en varios géneros musicales, sus producciones como “1999,” “Purple Rain,” “Sign O’ the Times“, entre otros, se convirtieron en referentes de la estrella que fue encontrada sin vida en su complejo Paisley Park, en Minneapolis, Minnesota.

El 2016 también se llevó al heredero del emporio Sinatra. El 16 de marzo, Frank Sinatra Jr, hijo del legendario cantante, falleció de un paro cardiorespiratorio durante su gira en Daytona Beach, Florida. A sus 72 años consagró una carrera con media docena de producciones discográficas que incluye su último material “That Dace!”.

Siempre serán recordados

Muchos famosos serán recordados por sus grandes personajes, como “Arturito” interpretado por Kenny Baker, quién falleció el 13 de agosto, y se hizo famoso por la películas Star Wars y el robot R2-D2. Asimismo, el Almirante Ackbar de El Retorno del Jedi se inmortalizó por su frase “¡Es una tramp!”. Erick Bauersfeld murió el 3 de abril en su casa de Berkeley, Californio (USA).

La televisión lamentó la pérdida de Doris Roberts, actriz ganadora de cinco premios Emmy por su papel en la serie “Everybody Loves Raymond”, quién falleció el 17 de abril a sus 90 años y una trayectoria de más de 50 años en la industria del entretenimiento.



Andrés Boscán

Noticia al Día