Kim Jong Un ejecutó a 340 personas desde que llegó al poder

diciembre 29, 2016 - 12:13 pm

Un nuevo informe afirma que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha ordenado la ejecución de 340 personas desde que llegó al poder en 2011.

El Instituto para la Estrategia de Seguridad Nacional, un think thank de Corea del Sur, lanzó el informe The misgoverning of Kim Jong Un’s five years in power este jueves, en el que se detalla cómo el líder de Corea del Norte utiliza las ejecuciones para aumentar su control en el poder.

De los ejecutados, 140 eran oficiales de alto rango en el gobierno, el ejército del país y el Partido de los Trabajadores, gobernante en Corea del Norte.

El analista en Defensa Bruce Bennett dijo a CNN que Kim había mostrado un nivel de “extrema” brutalidad y crueldad desde 2011.

“Por ejemplo, en los cinco años que ha servido como líder de Corea del Norte, ha purgado a (su) ministro de Defensa cinco veces, mientras que su padre cambió a su ministro de Defensa, sólo tres veces en sus 17 años… y dos de esos cambios fueron porque (los ministros) murieron de viejos”, dijo.

Sangrienta historia de ejecuciones

Aunque las noticias rara vez se escapan del estado autoritario de Corea del Norte, brutales historias de ejecuciones se han filtrado en ocasiones a lo largo de los últimos cinco años.

A principios de este año, el principal funcionario de educación de Corea del Norte, Kim Yong Jin, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento acusado de ejercer una “mala actitud” en la Asamblea Popular Suprema del país en junio.

En mayo de 2015, Kim ordenó matar a su ministro de Defensa Hyon Yong Chol con un cañón en una escuela militar en Pyongyang, en público.

“Habrían desgarrado su cuerpo en pedazos”, dijo Bennett. “Y, por supuesto, Kim se aseguró de que la familia del ministro de Defensa estuviera allí para ver la ejecución”.

Dos años antes, en 2013, el tío de Kim Jong Un fue ejecutado por tratar de derrocar al gobierno, según los medios estatales, que lo describieron como un “traidor”.

CNN